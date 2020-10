Wie staat er op 1 in de hiphop 100? Jij beslist!

Nog de hele maand oktober staat bij NRJ alles in het teken van hiphop, R&B en rap. De hele dag door een flinke dosis hiphop in de playlist en 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur in full force, met telkens ook een gast die langskomt bij Emma Salden.

Ondertussen werd ook de 'NRJ hiphop 100' gelanceerd. Samen met de luisteraars gaat NRJ op zoek naar de 100 ultieme hiphop- en R&B-artiesten van het moment. Van de old school hiphop van 2Pac en Dr.Dre, de sexy R&B van Rihanna, The Weeknd en Beyoncé, de emo-rap van XXXTentacion en Lil Peep tot de grootste rappers van het moment zoals Drake, Post Malone, Kendrick Lamar, Jay-Z, Travis Scott, Cardi B en Kanye West. En uiteraard ook heel veel Belgisch hiphop-talent. Op vrijdag 30 oktober hoor je van 12.00 tot 20.00 uur het resultaat.

Dit zijn ondertussen een paar van de gasten die Emma de komende week verwacht:

OSKI! Dit piepjong (16) multitalent was in 2015 kandidaat bij The Voice Kids. Hij ruilde een tijdje geleden dance voor hiphop en jaagt zijn dromen achterna in en met zijn muziek.

Anders, nog zo’n jonge (22) en zeer gewilde producer, die sinds 2018 zijn eigen label heeft: 'Anders Media', dit jaar alleen al goed voor meer dan 300 releases.

Er komen ook twee Antwerpse huisgenoten langs: Glints en Yong Yello. De eerste stond al op Pukkelpop en bracht dit jaar zijn debuutalbum uit. Yong Yello loste dit jaar zijn eerste eigen singles: 'als ge slaapt' en 'cirkels'.

En vrijdag daagt Ken 'Fatty K' Flamant, Daniël Busser uit voor een 'Freestyle Friday'. Daniël zou vorige zomer als enige Belgische hiphopartiest op Tomorrowland gestaan hebben. Deze 20-er uit Bree verwerkte de dood van zijn moeder in zijn muziek. Het moet niet gezegd dat hij daar veel snaren mee weet te raken.

NRJ hiphop, nog de hele maand oktober bij NRJ met op vrijdag 30 oktober de grote finale 'de hiphop 100'. Stemmen kan via nrj.be.