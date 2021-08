Wie niet weg is is gezien! MNM speelt 'The Catch' met meer dan 100 luisteraars

Op woensdag 1 september gaat het normale leven weer van start en daarom gooit MNM op dinsdag 31 augustus nog voor één keer alle remmen los met 'The Catch'. Tijdens dit reuzegroot spel verstoppertje gaan meer dan 100 luisteraars op zoek naar drie MNM-dj's in Roeselare.

Peter Van de Veire (MNM-dj): 'Omdat je niet genoeg kan spelen én het de perfecte dag is om de Natste Vakantie af te sluiten, verstop ik me met veel plezier érgens in Roeselare. En het wordt die dag ook toevallig prachtig weer. Dus: Kom. En Catch. Als je kan …'

Op dinsdag 31 augustus strijkt MNM neer in Roeselare en zendt er een ganse dag uit. Tijdens de uitzending van 9.00 tot 18.00 uur wordt er drie keer 'The Catch' gespeeld. Drie groepen van 50 luisteraars verzamelen op het plein en krijgen een blinddoek om. Vanaf dan krijgt een MNM-dj tien minuten om zich te verstoppen in een afgebakende zone in de stad. In een vuilnisbak, bovenop een Dixi-toilet, … De eerste luisteraar die de dj vindt, wint een mooie prijs.

MNM-luisteraars kunnen zich vanaf nu inschrijven via MNM.be. Maar zij die thuis luisteren blijven niet met lege handen achter. Dat ontdekken de MNM luisteraars binnenkort op MNM.

'The Catch', op dinsdag 31 augustus van 9.00 tot 18.00 uur op MNM en in de MNM-app.

'We mogen weer'-week!

Na anderhalf jaar binnen zitten, wandelen op anderhalve meter afstand, en viben op digitale feestjes in de woonkamer mogen we stap voor stap wat meer. Cafés gaan weer openen, sporten mag weer in groep, iedereen mag terug gaan feesten, naar de kapper, … Kortom, het algemene gevoel: 'We mogen weer!'. Tijdens de week van 23 augustus viert MNM dat de vrijheid om de hoek lonkt. Tijdens de 'We mogen weer'-week geeft de jongerenzender de hele week prijzen weg die allemaal terug mogen. Gratis naar de kapper, een gratis fitness-abonnement, een jaar lang gratis naar de film of naar een concert? Luisteraars maken kans op schitterende prijzen.

'We mogen weer'-week van maandag 23 augustus tot en met maandag 30 augustus, iedere dag op MNM en via de MNM-app. Tijdens de week van 10.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 14.00 tot 18.00 uur, op MNM.