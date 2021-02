Wie is de geknipte man voor Elke Clijsters? Maak kennis met de kandidaten!

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Play4 brengt in 2021 een geheel eigen versie van het populaire programma 'De Bachelorette', waarin een groep mannen zal strijden om de liefde van Elke Clijsters. Ontdek hier alvast welke 15 mannen haar hart willen veroveren.

Na een woelig liefdesparcours is de Limburgse schone heel oprecht op zoek naar de nieuwe liefde. Elke is 35, mama van twee en weet precies wat ze zoekt in een partner. Ze is helemaal klaar voor de volgende stap in haar leven: zich openstellen voor een nieuwe liefde in één van de grootste internationale liefdesshows van dit moment. Die liefdeszoektocht zal in goede banen worden geleid door Dominique Van Malder, die we kennen van onder meer 'Radio Gaga' en de fictiereeks 'Albatros'.

Ontdek hier alles over de mannen:

Django, 38 jaar (Klerken)

Osteopaat

Deze gedreven man heeft een eigen praktijk en is gepassioneerd in wat hij doet. Django heeft zijn naam te danken aan zijn vader die een enorme westernfan was. Na een lange relatie met zijn ex-vrouw wil Django opnieuw de liefde vinden, zijn ideale vrouw is sportief, lacht graag en staat positief in het leven. Met zijn ex- vrouw heeft hij twee kindjes waar hij zot van is. Voor hem is Elke een mooie, spontane vrouw met een prachtige glimlach die hem doet smelten. Zelf is hij minstens even sportief als Elke. Django doet elke week aan wielrennen, mountainbiken, lopen en fitness. Neem je zijn sport af dan is hij een ongelukkig mens. Meet Django!

'Carpe diem is mijn lijfspreuk.'

Devlin, 30 jaar (Bilzen)

Zelfstandige

Devlin en zijn tweelingbroer Melvin zijn opgegroeid in een warme familie met veel liefde. Hij werkt in de familiezaak van zijn ouders en zit zo dagelijks tussen de bloemen en planten. Hij heeft veel respect voor zijn ouders die altijd hard gewerkt hebben. Zijn beste vriend is zijn tweelingbroer, die zelf getrouwd is en twee kinderen heeft. Door zijn warme thuis is Devlin nu ook op zoek naar zijn echte liefde en iemand om zijn kinderwens mee te delen. Hij heeft al enkele relaties gehad, maar heeft de ware nog niet gevonden. Devlin is enorm veel bezig met werken en sporten en heeft dus weinig tijd om iemand te leren kennen. Elke’s knappe verschijning en positieve uitstraling spreken hem enorm aan, benieuwd of deze twee een match zullen vormen..

'Ik ben hondstrouw en zal nooit vreemdgaan. Dat is respectloos.'

Peter, 37 jaar (Betekom)

Bedrijfsanalist

Peter kan niet wachten om de zoektocht naar ware liefde te starten, hij wil Elke graag beter leren kennen. Peter’s droge humor zou Elke wel eens kunnen charmeren. Hij heeft al wat ervaring in de liefde, maar de ware heeft hij nog niet gevonde. Dat Elke twee kinderen heeft ziet hij als een pluspunt, zelf heeft hij ook nog een kinderwens. Peter is zeer sportief en doet drie keer per week aan calisthenics, lopen, taekwondo en gaat met de fiets naar het werk. Ook is peter heel handig om in huis te hebben, hij is elektricien, loodgieter en meubelmaker. Hij ging deze studies in avondschool aan om zelf zijn huis te kunnen bouwen.

'Ik geloof niet in liefde op het eerste gezicht, ik kan pas verliefd worden als ik iemand beter leer kennen.'

Jeffrey, 32 jaar (Gent)

Zelfstandige

Jeffrey mag met zeven awards op zijn naam zich kronen tot beste verkoper business. Zijn bijnaam is niet voor niks Wolf of Flanders, deze workaholic heeft zich kunnen opwerken tot topverkoper en heeft daarnaast nog enkele vastgoedprojecten lopen. Hij heeft al enkele serieuze relaties gehad, maar heeft de ware nog niet gevonden. Zijn trots is zijn zoontje van acht jaar. Hij ziet 'De Bachelorette' als een unieke ervaring om iemand op een andere manier te leren kennen. Elke’s mature uitstraling en zelfverzekerd voorkomen zijn kenmerken die hij graag ziet bij een vrouw.



'Een vrouw moet iemand zijn met wie je buiten kan komen.'

Kevin, 32 jaar (Schilde)

Interieurarchitect

Kevin is een optimist en sociaal. Het is dan ook belangrijk voor hem dat zijn partner ook positief en openminded in het leven staat. Communicatie is key! Wanneer er binnen een relatie spraken is van goede communicatie kom je al een heel eind volgens Kevin. Kevin komt uit een lange relatie met wie hij ook een zoontje heeft. Kevin zou graag daten met iemand die zoveel positieve energie uitstraalt als Elke. Voor hem is Elke iemand met wie je een hecht gezin kan vormen, ze heeft mooie sprekende ogen en is sportief. Ze ziet eruit alsof ze haar mannetje wel kan staan.

'Ik geloof hard dat communicatie de basis is van elke relatie. Wat er ook gebeurt, met goede communicatie krijg je alles opgelost.'

Ivan, 29 jaar (Grimbergen)

Projectmedewerker

Ivan houdt van nieuwe uitdagingen en gaat ook daarom de strijd aan met de andere mannen voor het hart van Elke. Hij valt voor haar natuurlijke schoonheid en mooie glimlach. Ivan heeft een bijzonder sterke familieband met zijn zus en moeder, nadat zijn vader drie jaar geleden is overleden werd deze band alleen maar sterker. Hij heeft al een tweetal serieuze relaties achter de rug, maar is nu klaar voor iets nieuw. Deze zorgzame man is verzot op sporten en is dus vaak te vinden op de voetbal.

'Ik heb een rustgevend karakter.'

Gertjan, 29 jaar (Duffel)

Teamleider

Gertjan heeft nog maar één relatie achter de rug. Na een lange relatie met zijn ex-vrouw zoekt hij iemand die weet hoe het is om kinderen te hebben en op te voeden. Zelf heeft hij twee kindjes van zes en twee jaar. Hij wil zijn kinderen met enorm veel liefde grootbrengen, maar nog eentje op de wereld zetten hoeft niet voor hem. De Bachelorette ziet hij als een opportuniteit om Elke te ontmoeten en te ontdekken wie ze echt is. Hij valt voor haar prachtige ogen en mooie glimlach. Als Elke de ware is, kan het snel gaan. Hij spreekt snel zijn gevoelens en passies uit.

'Ik hou enorm van klef gedoe, Aales wat je in de film ziet, wil ik ook.'

Lieven, 42 jaar (Lochristi)

Technisch ingenieur

Lieven vindt het belangrijk om plezier te maken in het leven en net daarom doet hij mee aan deze uitdaging. Als hij 19 was leerde hij de moeder van zijn kinderen kennen. Hun huwelijk hield lang stand en gaf hem twee prachtige kinderen. Hij had weinig tijd voor zijn gezin door zijn drukke job en ondertussen zijn ze enkele jaren uit elkaar. Na zijn scheiding heeft hij nog twee korte relaties gehad. Sinds kort maakte Lieven een carrièreswitch om meer tijd vrij te maken voor zijn kinderen. De Bachelorette is een volledig andere manier van daten en net dat spreekt Lieven aan. Het is een uitdaging om Elke haar aandacht te trekken tussen een groep mannen. Haar betoverende uitstraling en stralende glimlach doen Lieven al meteen smelten.

'Het leven is veel leuker als je spontaan dingen doet.'

Vincent, 36 jaar (Zemst)

Account manager

Vincent heeft een echte winnaarsmentaliteit en zal altijd voor het beste gaan. Hij is heel sportief en is dagelijks te vinden in de fitness. Op school had hij het vroeger niet gemakkelijk, hij was wat zwaarder, vandaar dat hij nu zo gedreven sportief is. Zijn eerste grote liefde duurde enkele jaren, later heeft hij nog kort een nieuwe relatie gehad, maar heeft hij vooral genoten van het vrijgezellenleven. Hij staat zeker open om aan kinderen te beginnen, maar enkel als de relaties hier sterk genoeg voor is. Voor hem is Elke een unieke en spontane vrouw. Als hij naar Elke kijkt ziet hij iemand met humor. Hij gelooft dat Elke wel is zijn ideale match zou kunnen zijn.

'Ik ken mijn eigenwaarde op de markt: Ik ben account manager, spreek 5 talen en ben een vlotte, sociale gast.'

Mike, 42 jaar (Lommel)

Logistiek bediende

Elke is volledig Mike’s type. Ze is sportief, lief en ziet er goed uit. Mike wil er echt voor gaan en hoopt haar hart te kunnen veroveren. Op liefdesgebied heeft Mike drie liefde gekend. Zijn laatste relatie was met de moeder van zijn kinderen en hield enkele jaren stand. Zijn kinderen betekenen veel voor hem, ze zijn negen en zeven jaar oud. Mike staat altijd open om nieuwe dingen te ontdekken en te leren en net daarom doet hij mee aan De bachelorette.

'Iemand die een partner zoekt via een tv-programma gaat dat niet doen als ze er zelf niet voor openstaat.'

Jeroen, 33 jaar (Waregem)

High performance coach

Jeroen is ondertussen vier jaar single. Hij heeft één lange relatie achter de rug. Zijn trouwdag was de mooiste dag uit zijn leven, de scheiding de zwaarste. Hij is opgegroeid in een groot gezin met twee broers en heeft dus zelf ook nog een kinderwens. Hij is nieuwsgierig om Elke beter te leren kennen. Jeroen wil graag de uitdaging aangaan om in de unieke setting van 'De Bachelorette' de liefde te vinden. Buiten Elke’s mooie looks is hij er van overtuigd dat ze heel volwassen is en dat is exact wat hij zoekt in een vrouw. Als hij zich aangetrokken voelt tot iemand dan gaat hij er de volle 100% voor.

'Ik zie dit als een avontuur zonder verwachtingen maar met de mogelijkheid te eindigen met een mooi slot: dat ik de liefde heb gevonden die ik zoek.'

Nicolas, 36 jaar (Poperinge)

Vertegenwoordiger

Nicolas stelt zich volledige open voor dit nieuwe avontuur in zijn leven. Het spreekt hem vooral aan dat Elke niet meteen in de spotlight staat en altijd haar kinderen op de eerste plaats zet. Iets wat voor hem heel belangrijk is aangezien hij zelf een zoontje heeft van zeven jaar oud. Nicolas zijn vader was een fransman en dit temperament zit ook in zijn bloed. Hij heeft een lange relatie gehad met de moeder van zijn zoontje, ze hebben er alles aan gedaan om de relatie te redden, maar vonden het toch beter om uit elkaar te zijn. Ze zijn nog steeds elkaars beste vrienden. Nicolas hunkert naar huisje, tuintje en gezinnetje, misschien kan hij samen met Elke een warme toekomst opbouwen.

'Ik kijk graag in iemands ziel en hart.'

Wouter, 40 jaar (Alken)

Juridisch adviseur

Wouter is papa van een schattige tweeling van vijf jaar oud. Hij heeft al enkele relaties achter de rug, waarvan hij één keer getrouwd is geweest met de moeder van zijn dochters. Hij is gefascineerd door sport en gezondheid. Thuis heeft hij een bescheiden home gym en traint er bijna elke dag, ook speelt hij twee keer per week tennis. Voor Wouter is Elke een sterke en zelfverzekerde vrouw die weet wat ze wil. Bovendien hoopt hij met zijn Limburgse roots een streepje voor te hebben op de rest.

'Ik ben een flapuit met een je m’en fous mentaliteit.'

Michael, 32 jaar (Aalst)

Zelfstandige

Deze flamboyante verschijning heeft spaanse roots en is zeer optimistisch. Michael heeft een lange relatie achter de rug, maar is ondertussen enkele jaren gescheiden. Uit deze relatie houdt hij een prachtig zoontje van vijf jaar over. Ze waren 16 jaar toen hun relatie startte. Met de tijd voelden beide zich niet meer gelukkig en hadden ze een andere levensvisie ontwikkeld. Elke lijkt hem een spontane, vrolijke en leuke dame, de rest wil hij graag ontdekken tijdens het programma. Daarnaast vindt hij het ook een origineel concept om iemand op deze manier te leren kennen. Zijn laatste relatie heeft hem doen inzien wat hij wilt en nodig heeft in een relatie en dat zou misschien wel is Elke Clijsters kunnen zijn..

'Als ik verliefd ben, ben ik een hopeloze romanticus, maar ik verwacht dan wel iets terug.'

Nikias, 33 jaar (Knokke)

Zelfstandige

Nikias is een zachtaardige man, die nog niet echt een lange relatie heeft gehad. Door zijn drukke bezigheden in de familiezaak in interieur en raamdecoratie, is de liefde vaak aan hem voorbij gegaan. Op zijn 33ste vindt hij de tijd rijp om daar eindelijk iets aan te doen. Nikias houdt van reizen en lekker eten. Hij is een voetballiefhebber en gaat vaak naar wedstrijden kijken. Maar zelf is hij niet zo sportief. Hij heeft wel een brevet van helikopterpiloot op zak.

'Ik bewonder Elke voor haar doorzettingsvermogen.'

'De Bachelorette', vanaf 18 februari om 20.30 uur op Play4 en Goplay.be.