Wie gaat naar de kwartfinales van 'De Campus Cup'?

Foto: Canvas/VRT - © Woestijnvis 2020

Op maandag 18 mei gaf presentator-examinator Otto-Jan Ham de aftrap van het tweede seizoen van 'De Campus Cup': de zoektocht naar de strafste studierichting aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Op dinsdag 16 juni begint met de kwartfinales een nieuwe fase van die spannende zoektocht die het bij het publiek nog beter doet dan de eerste editie met tot nu toe gemiddeld 307.000 kijkers en een marktaandeel van 16,8 % (tegenover gemiddeld 268.000 kijkers en 15,9% voor de volledige eerste reeks).

Alea iacta est

In de 17de en laatste voorronde van 'De Campus Cup' op maandag 15 juni stak de opleiding Wiskunde van UAntwerpen het allerlaatste ticket voor de kwartfinales op zak. In een zinderend laatste groepswerk plaatsten de Antwerpse studenten zich voor de dagfinale ten koste van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van UGent.

In die dagfinale zette Wiskunde Antwerpen een tijd neer van 1:52 en dat was goed voor een 7de plaats in de ranking. De toptijd van de studenten Drama (Luca School of Arts) - die vorige week als eerste team in de geschiedenis van 'De Campus Cup' onder de minuut afklokten - kwam nooit in gevaar. Maar door de prestatie van UAntwerpen vloog VUB met de opleiding Communicatiewetenschappen uit de top acht en dus uit de kwartfinales.

Welke teams gaan door?

Na 17 afleveringen weten we nu welke 8 opleidingen zich plaatsen voor de kwartfinales. Zij mogen zich nu al rekenen tot de strafste studierichtingen van Vlaanderen. Maar er kan maar één winnaar zijn. Na de kwartfinales vanaf dinsdag 17 juni en de halve finales op dinsdag 23 en woensdag 24 juni neemt Otto-Jan Ham op donderdag 25 juni voor de laatste keer dit academiejaar examen af. Na die ultieme brain battle kan één team 'De Campus Cup' – geheel coronaproof - als winnaar in de lucht steken.

Eindspel

Vanaf de kwartfinale wordt het spel ietsje anders gespeeld. De teams strijden niet meer voor 'dagwinst' om door te stoten naar de finale, maar ze kunnen 'vrijstellingen' verdienen om in het 'Eindspel' te gebruiken.

In de eerste ronde krijgen de studenten wel nog altijd multiplechoicevragen uit het wonderbaarlijke universum van hun opleidingen. En verder zijn de studenten in 'De Campus Cup' nog lang niet uitgeblokt. Er liggen nog bijzonder fraaie cursussen op hen te wachten zoals 'Netwerkbeveiliging' en 'Het Japanse Schriftsysteem'.

Het groepswerk is vanaf nu niet meer de scherprechter die bepaald wie de finale speelt, maar deze ronde kan het winnende team wel een extra vrijstelling opleveren. Die vrijstelling is van cruciaal belang in het 'Het Eindspel'.

Vanaf de kwartfinale wordt de 'Dagfinale' (waarbij één team een scherpe tijd moest neerzetten) vervangen door het 'Eindspel', dat door beide teams wordt gespeeld. De studenten krijgen tien vragen en het team dat het meeste juiste antwoorden kan geven, stoot door naar de volgende aflevering. In dit uiterst strategisch en zenuwslopend eindspel kunnen de teams gebruik maken van de vrijstellingen die ze doorheen de quiz hebben verdiend.

Het speelschema

De kwartfinales

Aflevering 18 - dinsdag 16 juni: Conservatorium HOGENT VS. Psychologie UGent

Aflevering 19 - woensdag 17 juni: Drama Luca School of Arts VS. Handelsingenieur UAntwerpen

Aflevering 20 – donderdag 18 juni: Office Managment HOGENT VS. Geneeskunde UGent

Aflevering 21 – maandag 22 juni: Handelsingenieur UGent VS Wiskunde UAntwerpen

De halve finales

Aflevering 22 – dinsdag 23 juni: Winnaar kwartfinale I VS Winnaar kwartfinale III

Aflevering 23 – woensdag 24 juni: Winnaar kwartfinale II VS Winnaar kwartfinale IV

De finale

Aflevering 24 – donderdag 25 juni: Winnaar Halve Finale I VS Winnaar Halve Finale II

'De Campus Cup' is een programma van Woestijnvis voor Canvas.

'De Campus Cup', van maandag tot donderdag op Canvas.