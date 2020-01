Werther Vander Sarren overleden

De Vlaamse acteur en tv-figuur Werther Vander Sarren is vrijdag overleden. De man leed al enkele jaren aan gezondheidsproblemen en werd 78 jaar. Dat schrijft VRT NWS.

Werther Vander Sarren genoot in Vlaanderen vooral naamsbekendheid door zijn rol in de tv-reeks 'De paradijsvogels', maar speelde daarnaast ook diverse gastrollen in bekende series als 'F.C. De Kampioenen' en 'Wittekerke'. Hij was ook samen met Urbanus en Goedele Liekens te zien in het humoristische spelprogramma 'Wie ben ik' op VTM.



Vander Sarren leed aan alzheimer en daarnaast verloor hij zijn voet door suikerziekte. Zijn dochter Femke laat weten dat haar vader een ongelijke strijd heeft gestreden. Verder bedankt ze het personeel van Home Kwaremont, waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleef en ook stierf. Ook komiek Urbanus heeft mooie woorden voor Vander Sarren. 'In 'Wie ben ik' moesten we constant tegen elkaar spelen en dat was superplezant', laat hij weten aan VRT NWS. 'Hij was de gezellige dikzak, waar ik vaak moppen over maakte. Werther was een heel intelligente en grappige man', besluit Urbanus.



Bij rouwcentrum Dhondt in Oudenaarde werd een rouwregister voor Werther Vander Sarren geopend.



Bron: VRT NWS