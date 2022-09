Welkom bij het najaar van Nostalgie

Na de zonnigste Beach Radio ooit en een fantastisch Beach Festival met meer dan 25.000 bezoekers is Nostalgie helemaal klaar voor een najaar boordevol feelgood en tijdloze classics.

Met onder andere een ontbijtconcert van Tom Helsen, nieuwe stemmen in de spitsprogramma’s en een verfrissend heldere aanpak van het radionieuws.

Op de grote en geliefde muziekacties als de '80s Top 880' en de '70s Top 770' is het nog even wachten, maar vanaf 5 september kunnen muziekliefhebbers al een gooi doen naar gratis tickets voor een zeer exclusief Nostalgie ontbijtconcert met Tom Helsen. Ochtend-DJ Astrid Philips trakteert op zondag 18 september met muziek én ontbijt op een unieke en geheime locatie. Morgen (vrijdag 02/09) komt Tom Helsen naar Nostalgie om er samen met Astrid tussen 8.00 en 9.00 uur ochtendradio te maken en dan hoor je hoe je die exclusieve tickets kan bemachtigen.

Nog op 5 september pakt de Nostalgie nieuwsredactie uit met een vernieuwende actuaformule: ‘Nieuws in 1-2-3’. Vanaf 6.00 uur 's ochtends krijgen luisteraars om het halfuur in 3 berichten alle actualiteit mee om maximaal geïnformeerd de dag te kunnen starten. Hoofdredacteur Bart Van Langenhove: 'Bij Nostalgie primeert de muziek, maar we willen natuurlijk onze luisteraars meegeven wat er in Vlaanderen en de wereld gebeurt. Je krijgt al het relevante nieuws in 1-2-3! Voor een nieuwsredactie is dat best een pittige uitdaging. Maar na een grondige voorbereiding en de nodige testen, ben ik heel blij met dat we nu met deze innovatieve en snelle manier van informeren kunnen uitpakken. We zorgen ervoor dat je bij Nostalgie in 1-2-3 mee bent.' Het Nieuws in 1-2-3 start in de ochtendshow en wordt later uitgebreid naar de rest van de dagprogrammering.

Bij 'Astrid in de Ochtend' maak je ook kennis met een nieuwe stem. Nieuw, maar niet onbekend. Larissa Roose kennen Nostalgie-luisteraars al als interviewer en co-host van het Beach Festival. Larissa hoorde je tot voor kort ‘s ochtends bij NRJ en nu maakt ze de overstap naar Nostalgie waar ze samen met Astrid Philips en onze hoofdredacteur Bart Van Langenhove elke werkdag voor de best mogelijke start van de dag zorgt.

Ook in de avondspits bij Bjorn Verhoeven is er een nieuwe en tegelijk vertrouwde stem te horen: Michaël Joossens. Dj op Vlaanderens coolste party’s en al bekend van zijn radiowerk bij MNM & NRJ. Michaël zal Bjorn assisteren om - nu de vakantie voorbij is - de Nostalgie-luisteraars elke weekdag met extra veel feelgood & smile door de avondspits te loodsen.