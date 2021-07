Weerman David Dehenauw roept op tot 'nationale benefiet'

David Dehenauw deed vrijdag een opmerkelijke oproep in 'VTM NIEUWS'. Hij deed een oproep naar alle nationale media om een benefiet voor de slachtoffers van de watersnood te organiseren.

David Dehenauw is 'nationale weerman'. Hij presenteert niet alleen het weerbericht bij VTM, maar doet dat ook op de Waalse zender RTL-TVI én regionaal bij VRT radio. Bij zijn tussenkomst vrijdag in het 'VTM NIEUWS' deed hij in die functie een oproep naar alle media om de handen in mekaar te slaan en een benefietactie op het getouw te zetten voor de slachtoffers van de watersnood die ons land de afgelopen dagen trof.

We hebben al een hele geschiedenis om grootse shows op te zetten voor het goede doel. Denk maar aan de benefietshows van jaren terug voor onder meer Kosovo en Haïti. Dehenauw benadrukte dat we in België heel wat talent en gedreven televisiemakers hebben die dit zeker waar kunnen maken. Hij heeft maar één doel voor ogen en dat is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van de waterellende van de afgelopen dagen.

Wij kunnen niet anders dan volledig achter deze oproep staan en hopen dat David gehoor krijgt.

Ondertussen is ook het Rode Kruis in actie geschoten en is een geldinzameling begonnen. Een televisie- en radiospot die oproept om te doneren loopt vanaf nu op grote radio- en televisiezenders.