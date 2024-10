Wat een prestatie! Peter Van de Veire haalt al dansend 25.148 euro op voor Kom op tegen Kanker

Zaterdagmiddag werd de Radio2 Dansathon officieel afgesloten. Peter Van de Veire danste samen met Radio2-Dj's, bekende Vlamingen n de Radio2-luisteraar maar liefst 24 uur ten voordele van Kom op tegen Kanker. Hij haalde daarmee 25.148 euro op. De actie bracht ontroerende verhalen, pijnlijke voeten maar vooral veel warmte naar de Radio2-luisteraar.

"Wat een ontzettend bijzondere 24 uur waren dit? Bijzondere dansplaten, bijzondere dansmoves en vooral: bijzondere verhalen van prachtige mensen. Bedankt om 24 uur lang mee te dansen, te praten, te lachen én te huilen. Merci aan alle medewerkers én alle luisteraars van Radio2. Kanker blijft een verhaal dat we moeten blijven vertellen. Alleen op die manier komt er een tijd dat het alleen nog een boze herinnering wordt. Met grote dank aan Kom Op Tegen Kanker. Dit was Radio2 Dansathon. Zoveel meer dan een druppel op een hete dansplaat. En nu ga ik slapen." Peter Van de Veire

Vijf bijzondere momenten tijdens de Radio2 Dansathon





1. Peter sluit de actie af met de ultieme dans met zijn mama



Na bijna 24 uur op de dansvloer is het slotnummer aangebroken. Peter koos voor de ultieme dans niemand minder dan zijn mama uit. Zij overwon kanker en samen dansen ze op 'Never gonna not dance again' van P!nk





2. Aaron Blommaert zorgt voor een ontroerend moment



Sofie Guns is een 44-jarige mama van twee tienermeisjes en heeft uitgezaaide borstkanker. Genezen kan ze jammer genoeg niet meer. Haar vriendinnen verrasten haar met een nummer van Aaron Blommaert. Ze is zot van Aaron en dat leverde een pakkend moment op.



3. Luc Baetens bedankt vrouw en familie voor hun onvoorwaardelijke steun



Luc Baetens uit Vlimmeren vraagt 'Say nothing at all' van Ronan Keating aan. Hij overwon 17 jaar geleden kanker. Maar werd nu getroffen door een neuro endocriene (nek) tumor die uitgezaaid is naar de lever. Hij krijgt een behandeling maar kan niet meer genezen. Hij vraagt deze dans aan om zijn vrouw, familie, vrienden te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. Een ontroerend moment voor iedereen in de studio en thuis.



4. Wim De Vilder kiest een dans met Martine Tanghe in gedachten



Nieuwsanker Wim De Vilder kwam een dans aanvragen voor een bijzondere collega, die enorm gemist wordt bij VRT NWS. “Ik weet dat Martine haar hart verloren had in Latijns-Amerika, het leek me dus wel geschikt om een nummer te draaien van een Latijns Amerikaanse artiest. - Ik vind het ook wel een mooi idee om de kankerpatiënten met “burbujas de amor” – “bubbels van liefde” te omringen naar aanleiding van Kom Op Tegen Kanker en de dansmarathon.” Wim De Vilder



5. De actie bracht 25.148 euro op voor Kom op tegen Kanker



Peter Van de Veire, Serap Can en David Vansteenbrugge (CEO Kom op tegen Kanker) krijgen te horen dat de actie 25.148 euro heeft opgebracht. Serap Can is de vrouw die te zien was in de spot van de Radio2 Dansathon. Zij kreeg voor de derde keer te horen dat ze kanker kreeg en deed een moedige getuigenis in Goeiemorgen Morgen!. Voor haar en jammer genoeg vele anderen ging Peter deze uitdaging aan.