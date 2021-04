Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten? Axel Daeseleire start de zoektocht!

Het gebeurt vaak: mensen die zonder het te weten recht hebben op een aanzienlijke som geld in de vorm van een erfenis. Ze melden zich niet, of zijn onbekend of onvindbaar.

Die ongeclaimde erfenissen belanden in de Belgische 'schatkist'. Er staat momenteel voor meer dan 500 miljoen euro aan erfloze nalatenschappen op een rekening van de Belgische staat. In 'Erfgenaam Gezocht', nieuw vanaf 20 april om 20.40 uur bij VTM, gaat Axel Daeseleire elke dinsdagavond op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland om hun erfenis van minstens 12.500 euro alsnog te overhandigen. Tijdens deze zoektocht ontrafelen zich familieverhalen en ontstaan er ontroerende, grappige en aangrijpende situaties. Komt het fortuin uiteindelijk toch nog terecht?

Axel Daeseleire: 'Elke zoektocht start met niets meer dan een naam, geboortedatum en overlijdensdatum. Doorgaans vragen ze mij om een detective te spelen, maar nu mocht ik het écht eens zijn. Aanbellen bij mensen, op zoek gaan naar informatie, een aanknopingspunt, een verre kennis of een goede vriend. Alles wat me maar kan helpen in mijn speurtocht dwars door Vlaanderen op zoek naar een erfgenaam. En steeds hielden we één doel voor ogen: de erfgenaam vinden en het geld terugbrengen naar de rechtmatige eigenaars. Die erfgenaam zou ook jij kunnen zijn… (lacht)!'

Het programma volgt Axel op de voet tijdens al zijn onderzoeksstappen. Van online zoektochten tot spannende buurtonderzoeken. Axel komt op onverwachte plekken en maakt verrassende ontmoetingen mee. Om erfgenamen op het spoor te komen, start Axel zijn speurtocht bij de erflater: wie waren ze, wat hebben ze meegemaakt, waar woonden ze, wie heeft hen nog gekend, ... Axel schetst tijdens zijn zoektocht een portret van de overleden persoon, waardoor die stilaan weer tot leven komt. Door de puzzelstukjes van hun leven samen te leggen, komt Axel op het spoor van familieleden die hem de weg wijzen naar een mogelijke erfgenaam. Aan het einde van de rit verrast hij de gevonden persoon en moet er nog maar één vraag beantwoord worden: op welk bedrag heeft de erfgenaam recht?

'Erfgenaam Gezocht', nieuw vanaf dinsdag 20 april om 20.40 uur bij VTM.