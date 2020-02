Wanneer begint 'Temptation Island'?

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De koppels zijn al bekend, de verleiders nog niet. Het is weer aftellen naar een nieuw seizoen van 'Temptation Island'. Nog heel even geduld... Want VIJF heeft nu ook de startdatum bekend gemaakt.

Het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' is vanaf vrijdag 28 februari te zien op VIJF. Dat blijkt uit de programmagegevens van de zender.

Eerder maakte RTL al bekend dat ze met de nieuwe reeks van 'Temptation Island' starten op woensdag 26 februari. De ontknoping van deze jaargang zal in Nederland dus ook twee dagen eerder te zien zijn dan bij ons.

VIJF maakte vorige week al de koppels van het nieuwe seizoen bekend. De mannelijke en vrouwelijke verleiders kennen we voorlopig nog niet.



