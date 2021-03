Waarzegster Jill doet straffe uitspraken in 'Big Brother'-huis: 'Julie gaat donderdag naar huis!'

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het was weer een gezellig weekend in het 'Big Brother'-huis. Het sociaal experiment gaat de laatste rechte lijn in. De zenuwen geraken stilaan gespannen, maar daar was afgelopen weekend nog weinig van te merken.

Waarzegster Jill doet een straffe uitspraak: 'Julie gaat donderdag naar huis!'

Jill grijpt een één van de lampen vast in het 'Big Brother'-huis en in een opwelling begint ze allemaal opmerkelijke voorspellingen te doen.



Dit was de grote 'Big Brother' karaoke avond Op zaterdagavond mogen de bewoners telkens genieten van een feestje en deze keer trakteert 'Big Brother' met een heuse karaoke-avond.