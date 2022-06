Waanzin: elke beller in de ochtendshow van Qmusic wint... een bitcoin

Q-luisteraars die in één klap een flink pak rijker willen worden, zetten op woensdag 15 juni maar beter op tijd hun wekker. Ze zorgen best ook voor een opgeladen telefoon, goede ontvangst en leren het telefoonnummer 0800 45678 uit het hoofd.

Elke beller die tussen 7.00 en 9.00 uur tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee live op Qmusic komt, wint namelijk een bitcoin. Een bitcoin? Ja, een vollédige bitcoin. Die cryptomunt is op moment van schrijven een slordige 22.000 euro waard. En wie weet hoeveel hij binnenkort waard is?

Maarten Vancoillie: 'Vorig jaar won elke beller die live in de ochtendshow kwam een auto. Dat was echt crazy. We kregen maar liefst 1,9 miljoen telefoontjes. Op een gegeven moment zelfs 600 telefoons per seconde. Ik ben benieuwd of het dit jaar weer zo waanzinnig wordt, maar ik heb een vermoeden van wel (lacht). De capaciteit van het callcenter hebben we alvast verhoogd. Dorothee Dauwe: Met zo’n 22.000 euro kan je toch al eens flink gaan shoppen hé? En de waarde van de bitcoin kan nog stijgen ook! Of dalen natuurlijk… Maar dat is het spel. Het mooie is dat onze luisteraars maar één simpel ding moeten doen om een bitcoin te winnen: bellen, bellen, bellen. Ik kan niet wachten om de telefoon op te nemen en enkele Q-luisteraars héél gelukkig - en een bitcoin rijker - te maken!'

Q-luisteraars die een bitcoin willen winnen, bellen op woensdag 15 juni tussen 7.00 en 9.00 uur naar het gratis telefoonnummer 0800 45678. Dan maken ze kans om het callcenter te bereiken. Om het callcenter te skippen kunnen Q-luisteraars zich ook aanmelden in de BLOX-app. Mits wat breinwerk kunnen ze daarin het telefoonnummer ontrafelen waarmee ze rechtstreeks naar de studio van Maarten en Dorothee bellen.

Elke beller die op woensdag 15 juni tussen 7.00 en 9.00 uur op de radio komt, wint een bitcoin.