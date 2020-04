'W817'-cast steunt zijn fans met nieuwe clip van 'We Zijn er Voor Elkaar' (VIDEO)

Foto: Ketnet - © VRT 2019

De cast van 'W817' laat opnieuw van zich horen. Steve en zijn vrienden willen vanuit hun kot de fans een hart onder de riem steken met een nieuwe clip van hun grootste hit.

Vlaanderen is klaar voor de reünie van 'W817'. Vlak voor de paasvakantie maakte de cast bekend dat er 50.000 tickets verkocht zijn en dat de film '8eraf' er komt!



En met een vleugje nostalgie overleef je de lockdown tijdens deze coronacrisis nog beter, dachten ze bij 'W817'. Vanuit hun kot brengt de 'W817'-cast hun grootste hit 'We Zijn Er Voor Elkaar', meer dan toepasselijke in deze tijden.







