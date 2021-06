VTM verhuist 'Lisa' en 'Familie'

Vanaf volgende week begint het ook op je tv stilaan te zomeren. Waar 'Thuis' op 11 juni de seizoensfinale beleeft en zo plaats ruimt voor het EK voetbal, gaat 'Familie' nog door tot eind juni. 'Lisa' loopt nog tot juli. Wel verhuizen beide fictiereeksen naar een ander uitzenduur.

'Lisa' wordt over 'VTM NIEUWS' getild en is vanaf 7 juni niet meer voor, maar na de gebeurtenissen van de dag te zien. De telenovelle is nog tot juli te zien om 20.05 uur. En 'Familie' schuift eveneens op. Nog tot de seizoensfinale van eind juni staat de populaire Vlaamse soap gepland om 20.35 uur. Traditioneel sluit 'Familie 'het seizoen af met een dubbelaflevering. Wanneer die apotheose precies wordt uitgezonden, is nog niet door VTM bevestigd.

Vanaf 11 juni vindt het EK voetbal plaats en dat wordt integraal uitgezonden door de VRT, op zowel Eén als Canvas. VTM zet dan ook even de rem erop en zendt buiten 'Lisa' en 'Familie' vooral in op herhalingen van sterkhouders zoals 'Met Vier in Bed' en 'Het Lichaam van Coppens'.