VTM schort opnames 'Familie' op: 'gezondheid cast en crew gaat voor'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

DPG Media heeft besloten om naar aanleiding van het coronavirus de opnames van de dagelijkse reeks 'Familie' voorlopig stil te leggen uit gezondheidsoverwegingen voor de cast en crew.

Voor de komende weken zijn er nog voldoende afleveringen om 'Familie' te kunnen blijven uitzenden tot en met vrijdag 17 april. Wanneer de opnames terug opgestart worden, wordt nog bekeken.

De beslissing is gebeurd in overleg met VRT, die ook besloten heeft om de opnames van 'Thuis' even stil te leggen. DPG Media bekijkt nu wat er met andere producties die op de planning staan, gaat gebeuren.

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio: 'We willen geen enkel risico nemen en de gezondheid van de cast en crew staat voorop. Het is nu van groot belang om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk wordt ingedijkt, dus we nemen het zekere voor het onzekere. Het spreekt voor zich dat dit op termijn ook impact zal hebben op ons programmaschema. We zijn dan ook volop aan het bekijken hoe we één en ander moeten bijsturen.'

