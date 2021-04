VTM maakt Vlaamse versie van razend populaire psychologische spelshow 'De Verraders'

Achttien bekende gezichten die samenkomen in een mysterieus kasteel en daar een grote zilverschat proberen te winnen, maar gedwarsboomd worden door drie geniepige 'verraders' in de groep: dat is 'De Verraders', de spelshow die in Nederland heel wat potten breekt.

VTM haalt de tv-hype binnenkort naar Vlaanderen om er een eigen versie van te maken waarin bekende Vlamingen een psychologisch spel spelen om zo de drie ‘verraders’ in de groep te ontmaskeren.



Die drie verraders weigeren de schat immers te delen en doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan. Ze zetten de groep tegen elkaar op en ‘vermoorden’ elke nacht een medekandidaat. Aan de andere deelnemers om de verraders te identificeren en weg te stemmen… voor het te laat is. 'De Verraders' is een spelshow vol leugens, verraad, manipulatie en verdachtmakingen. De kijker weet wie de drie saboteurs zijn, de rest van de groep niet. Die psychologische strijd wordt binnenkort ook op Vlaanderen losgelaten en breekt los bij VTM.



Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM: 'Bij VTM hebben we met grote ogen gekeken naar wat 'De Verraders' deed in Nederland. Het spel houdt iedereen in de ban en de eerste afleveringen brachten telkens meer dan twee miljoen kijkers naar het puntje van hun stoel. We zijn dan ook erg enthousiast dat we bij VTM de rechten voor deze mysterieuze show hebben binnengehaald en er een eigen Vlaamse versie van gaan maken. Bij VTM blijven we voortdurend inzetten op topentertainment en 'De Verraders' past perfect in dat plaatje.'



Wanneer de spelshow bij VTM te zien zal zijn, is nog niet bekend.