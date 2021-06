VTM 2 volgt de Zuid-Afrikaanse droom van ex-K3 Kathleen Aerts

Kathleen Aerts en haar gezin voelen zich al jaren thuis in Zuid-Afrika waar ze wonen en werken. Ze baten er al een hele tijd met succes een reisbureau uit. En daar komt binnenkort een heus guesthouse bij. Voor een nieuw programma op VTM 2 krijgt ze daarbij een camera in haar kielzog.

Kathleen Aerts heeft haar hart niet verloren in de discotheek, zoals ze ooit zong, maar wel aan Zuid-Afrika. Samen met haar man Steven en hun twee zonen Lewis en Jay ruilde ze enkele jaren geleden het regenachtige België in voor de wijdse natuur en de stralende vergezichten van de Kaapse wijnlanden. Ze bouwden er hun droomhuis en openden een succesvol reisbureau. Maar Kathleen en Steven hebben - zoals in hun vorige thuisbasis de Kempen wordt gezegd - 'geen zittend gat', dus besloot het koppel om een jarenlange droom in vervulling te laten gaan: een eigen guesthouse openen. In het nieuwe programma 'Villa Zuid-Afrika' zitten de VTM 2-kijkers op de eerste rij wanneer Kathleen samen met haar gezin op zoek gaat naar een guesthouse op een adembenemende droombestemming in het exotische Zuid-Afrika.

Naast de zoektocht naar het perfecte guesthouse krijgen de kijkers ook een exclusieve inkijk in het leven van de flamboyante en soms emotionele Kathleen, de rationele hardwerkende Steven en hun twee schattige zonen. En uiteraard Tiger en Leopard, de twee katten, en 'politiehond met pensioen' Vili niet te vergeten. VTM 2 volgt het gezin op de voet en brengt het vallen en opstaan tijdens het najagen van hun droom, de typische Kempische humor, het af en toe grappige gekibbel onderling en de warme, hechte gezinsband in beeld. En dat 'opposites attract' in de liefde? Dat bewijzen Kathleen en Steven.

Kathleen Aerts: '22 jaar geleden zette ik voor het eerst voet aan wal in Zuid-Afrika en het voelde meteen als thuiskomen. Op een zomers terras met zicht op de Tafelberg is de droom van een guesthouse ontstaan. Nu meer dan twee decennia later blijkt de droom wel eens werkelijkheid te kunnen worden. Met twee (b)engels die ondertussen liever de wereld ontdekken dan aan mama's rokken te hangen, is 'the time right'! Lewis en Jay kijken al uit naar de dagelijkse portie pannenkoeken van het buffet, Steven droomt al van zijn eigen bar en ik kan niet wachten om de eerste gasten te verwelkomen. Maar eerst nog een guesthouse én een naam vinden. Na 'In bed with Madonna' misschien 'In bed with Kathleen'? Niet zeker of Steven zich hierin kan vinden (lacht).'

'Villa Zuid-Afrika' wordt geproduceerd door Heartmade Media, het productiebedrijf van voormalig K3-oprichter Niels William.

De opnames van 'Villa Zuid-Afrika' zijn reeds gestart. Wanneer het programma te zien zal zijn bij VTM 2, wordt later bekendgemaakt.