'VS2020': VTM NIEUWS en HLN volgen de Amerikaanse verkiezingen 2020 op de voet

Foto: VTM NIEUWS - © DPG Media 2020

Kiezen de Amerikanen op zaterdag 3 november 2020 voor nog eens vier jaar Donald Trump of gaan ze overstag voor Joe Biden? De twee maken zich op voor het eerste langverwachte debat in de nacht van dinsdag 29 september.

'VTM NIEUWS' en HLN volgen deze strijd vanop de eerste rij onder de noemer 'VS2020'. Dat doen ze letterlijk dankzij 'VTM NIEUWS'-journaliste Greet De Keyser die vanuit de VS continu updates voorziet. Bij VTM staat er alvast op woensdag 30 september om 6.00 uur een extra 'VTM NIEUWS'-uitzending gepland. Alle debatten zijn ook integraal te volgen via HLN LIVE. Daarnaast start er vanaf vandaag, maandag 28 september, een dagelijks videodagboek van Greet De Keyser op HLN.be en staat er een exclusieve stemtest online: hoeveel procent Trump of Biden ben jij?

Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. 'VTM NIEUWS': 'De hele wereld zal op 3 november op het puntje van zijn stoel zitten. Wie slaagt erin om de Amerikanen voor zich te winnen: uitdager Biden of huidig president Trump? Met 'VTM NIEUWS' zijn we er altijd live bij om de belangrijkste momenten helder tot bij de Vlaming te brengen. Aangezien Greet De Keyser al 20 jaar woont en werkt in Washington, is ze de geknipte persoon om de vragen van de Vlaming te beantwoorden en letterlijk vanop de eerste rij de historische verkiezingen te volgen.'

Geert Dewaele, hoofdredacteur video HLN: 'Met VS2020 willen we Vlaanderen onderdompelen in het laatste verkiezingsnieuws uit Amerika. En dat stopt eigenlijk nooit. HLN is er daarom dag en nacht door met video's, analyses, peilingen, een online stemtest en het meest recente nieuws. Zo is iedereen op elk moment helemaal mee in de strijd tussen Trump en Biden. En bij breaking news zullen de journalisten van HLN en 'VTM NIEUWS' extra toelichting geven.'

Greet De Keyser houdt videodagboek bij over VS2020

Greet De Keyser woont en werkt al meer dan 20 jaar in de Verenigde Staten en zit midden in de Amerikaanse strijd. Ze zal tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing geregeld duiding geven in 'VTM NIEUWS'. Daarnaast houdt ze vanaf vandaag, maandag 28 september, elke dag een videodagboek bij over wat er gebeurt op politiek vlak in Amerika op HLN.be.

Greet De Keyser, 'VTM NIEUWS'-journalist: 'Dit verkiezingsjaar staan twee extremen ten opzichte van elkaar. President Trump die agressief is en recht door zee gaat en Joe Biden die ervaren is maar twijfelend overkomt. Wie er ook wint, ik voel dat de Amerikaanse kiezers meer verdeeld zijn dan ooit.'

Bekijk het eerste videodagboek van Greet hier:

'Extra VTM NIEUWS' na het eerste live debat

Het eerste televisiedebat tussen Donald Trump en Joe Biden is in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september om 3.00 uur Belgische tijd te volgen via HLN LIVE. Het debat wordt gepresenteerd door journaliste Romina Van Camp. Er wordt daarbij ook live overgeschakeld naar Greet De Keyser, die alles ter plaatse volgt. Aansluitend is er om 6.00 uur 's morgens een extra uitzending van VTM NIEUWS waarin de highlights uit het debat worden besproken met Romina in de studio en Greet vanuit de VS.

Donderdag 15 oktober staat het tweede debat gepland en op donderdag 22 oktober het derde. De eigenlijke verkiezingen vinden plaats op dinsdag 3 november.

Hoeveel procent Trump of Biden?

Wie zijn de presidentskandidaten precies? Wat zijn de verkiezingstopics? En wat is het laatste nieuws rond de verkiezingen in de VS? Het zijn maar enkele vragen waarop lezers een antwoord krijgen in het 'VS2020-dossier' op HLN.be.

Verder staat er een unieke stemtest op HLN.be: Hoeveel procent Trump of Biden ben jij? Aan de hand van 26 stellingen over uiteenlopende thema’s als ‘Economie & belastingen’ en ‘Gezondheidszorg’ komt iedereen te weten hoe ver of dicht hij of zij bij de standpunten van Biden of Trump staat.