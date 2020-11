VRT brengt in herfstvakantie aanbod voor jong en oud, met veel sport en cultuur

De VRT brengt de hele herfstvakantie lang en ook nadien extra televisie-aanbod voor de Vlaming. Van films voor de allerkleinsten over cultuurprogramma's tot aanbod voor senioren, de openbare omroep brengt in deze moeilijke tijden een gevarieerd aanbod voor iedereen.

Naast ontspanning blijft de VRT ook haar informatieopdracht vervullen zodat de Vlaming op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

De Tootssessies

Canvas, Eén en de VRT-radionetten slaan voor de handen in elkaar voor de Tootssessies. Vanaf 16 november lanceert Canvas deze Tootssessies, die captaties brengen van een brede waaier van artiesten in de legendarische Studio Toots van de VRT. Muziek in een variëteit van stijlen, maar ook podiumkunsten, comedy, teksttheater, enzovoort. Canvas wil met de Tootssessies de cultuursector ten volle ondersteunen. De Tootssessies, die telkens een kwartier duren, worden afwisselend gehost door Thomas Vanderveken en Isolde Lasoen. Zij praten met elke artiest over hoe zij deze periode ervaren. De gesprekken met de externe partners en cultuurhuizen hierover zijn volop bezig. Gedetailleerde info volgt later. De Tootssessies lopen vanaf 16 november om 19.45 uur elke weekdag op Canvas en na het 'Journaal Laat' op Eén en via VRT NU. De Tootssessies worden ook op VRT NU gebundeld in een themapagina 'Cultuur'.

Eén

Eén brengt de hele herfstvakantie lang een selectie van interviews uit de 'Boekenmarathon' met boekenliefhebber Tom De Cock. Hij gaat op die 'Boekenmarathon', een initiatief van Boek.be als alternatief voor de fysieke boekenbeurs, coronaproof in gesprek met de verschillende auteurs in gesprek over hun nieuwste boek en favoriete leestips. Dankzij het rijke programma is er voor elk wat wils; er is ruimte voor alle genres, voor alle type lezers, voor alle leeftijden en interesses. Onder andere Stefan Brys, Marc de Bel, Sigrid Nunez, Yves Peirsman, Nicole Krauss, Yotam Ottolenghi, Joost Oomen, Sarah De Vlam, Andy Griffiths, Santa Montefiori en zelfs Geronimo Stilton schuiven (al dan niet digitaal) aan bij Tom. De interviews zijn live via VRT NU te volgen en achteraf ook daar te herbekijken, en op Eén is van maandag 2 tot en met donderdag 12 november elke dag (van 10.00 tot 11.00 uur) een selectie van vier interviews van de dag voordien te zien.

Na de herfstvakantie maakt Linde Merckpoel weer video’s van thuis uit. Ze gaat op zoek naar hoe ze op kleine schaal het verschil kan maken in haar straat of in haar gemeente. In Lindes buurt wonen jongeren, ouderen, gezinnen, mensen uit de zorg, singles, leerkrachten … Ze doen allemaal hun best, ze maken zich allemaal zorgen en ze vragen zich af: hoe raken we hier nu weer door? Wat kan Linde doen om deze donkere periode voor hen dat beetje aangenamer te maken? Iets kleins, iets groots, iets schijnbaar banaal. Maar wel IETS. Vlaanderen kan haar zoektocht mee volgen en wordt ook zélf uitgedaagd. Want wat gaan we allemaal zelf eigenlijk doen? Hoe willen wij het verschil maken? Die verhalen én ideeën voor Lindes acties zijn welkom via linde@een.be. Lindes video's zullen online te zien zijn bij Eén.

Vanaf maandag 2 november is twee weken lang opnieuw het toegankelijke bewegingsprogramma 'Beweeg in uw kot!' te zien. Saartje Vandendriessche toont vanuit haar eigen huis in dit korte programma oefeningen die je thuis kan doen en die iedereen kan meedoen - ook de ouderen die vaak beperkt zijn in hun bewegingsmogelijkheden. De reeks werd gemaakt in samenwerking met Okra en Okra-Sport+, die deze doelgroep goed kennen zodat het voor hen optimaal mogelijk is. Maar iedereen kan meedoen: de oefeningen in Beweeg in uw kot! zijn laagdrempelig en het programma zit vol Belgische muziek. Een ideaal beweegmoment voor alle Vlamingen dus. 'Beweeg in uw kot!' is er telkens net voor 'Het Journaal' van 13.00 uur, om 12.50 uur.

Eén zorgt er niet enkel voor dat de Vlaming zelf blijft bewegen, maar ook dat iedereen op een veilige manier kan genieten van sportwedstrijden. Zo is via Sporza op Eén De ronde van Spanje (al bezig, tot en met 8/11) te volgen. Supporteren vanuit de zetel kan ook tijdens het EK veldrijden (vrouwen op 7/11, mannen op 8/11) en voor de Superprestige veldrit van Niel op 11/11.

Muziekliefhebbers kunnen dan weer elke voormiddag van 9.00 tot 10.00 uur op Eén genieten van de speciale classics-week van Radio 2 vol klassiekers uit de jaren 70. Tot slot brengt Eén vanaf 2 november extra Vlaamse fictie met 'De Smaak van de Keyser' (van maandag tot en met vrijdag, twee weken lang om 11.00 - 12.00 uur).

Ook in de gewone programmatie blijft Eén inzetten op wat er momenteel leeft bij de mensen thuis. Zo blijft 'Iedereen Beroemd' de vinger aan de pols houden en brengt wat er leeft bij de Vlaming en in de wereld in rubrieken als 'Deurvragen', 'Van A tot Z', 'The American dream' en 'Op kot'. Ook het mooie 'Woonvlogcentra' loopt nog steeds, waarbij verschillende senioren uit woonzorgcentra met een vlogcamera aan de slag gaan en tonen hoe zij deze tijden beleven. En 'Zonder publiek' geeft de kans aan mensen die door corona een optreden of opportuniteit zagen wegvallen, om toch hun talent met Vlaanderen te delen. Wie wil ontspannen of wegdromen kan ook terecht bij Eén, met programma's als 'Het Huis', 'Château Planckaert', 'Undercover' en 'Geubels en de Hollanders'.

Canvas

Naast het initiatief van de Tootssessies biedt Canvas een uitgebreid en divers aanbod om de komend lockdownperiode geïnspireerd, geboeid én, ook belangrijk, ontspannen door te komen. 'Belpop', 'Besmet', 'Winteruur', 'De Ideale Wereld', 'Team Scheire', 'Vijf Jaar Hier', 'De Onfatsoenlijken', 'Kutjaar', 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' zijn eigen titels die nu lopen of binnenkort starten. Daarnaast is er ook een rijkgevuld aanbod aan internationale documentaires en topfictie.

Op de themapagina 'Cultuur' op VRT NU brengt Canvas een selectie uit kwalitatieve captaties van voorstellingen en concerten van verschillende cultuurhuizen. Ook de recent gelanceerde Museum Tours, die Canvas brengt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen vinden daar een plek. Ook de Tootssessies worden hier gebundeld.

Op zondag 15 november brengt Canvas 'J’attendrai le Jour et la Nuit', een documentaire van Leni Huyghe, Liesbeth De Ceulaer en Maui Druez over de ongeziene crisis in de woonzorgcentra als gevolg van corona en Covid-19. Op donderdag 19 november is er de première van de dEUS-documentaire, 'Confessions to dEUS'.

In de kerstperiode kunnen we ons alvast verheugen op de tweede reeks van de Italiaanse topreeks (HBO/ RAI) 'My Brilliant Friend' naar het epos van Elena Ferrante. De reeks loopt vanaf dinsdag 22 december twee weken lang op Canvas en integraal op VRT NU. De eerste reeks staat vanaf 7 december opnieuw en integraal op VRT NU.

Ketnet

De VRT zorgt ook voor een aangepast aanbod voor alle kinderen tijdens de verlengde herfstvakantie. Elke dag zendt Ketnet om 13.30 uur een kinderfilm uit:

Zaterdag 31 oktober: Molly Moon

Zondag 1 november: Nachtwacht: Het duistere hart

Maandag 2 november: De Vampierzusjes

Dinsdag 3 november: Kapitein Sabeltand

Woensdag 4 november: Heidi

Donderdag 5 november: Vampierzusjes 2: Vleermuizen in je buik

Vrijdag 6 november: Isra en het magische boek

Zaterdag 7 november: Nachtwacht: De poort der zielen

Zondag 8 november: Vampierzusjes 3: reis naar Transsylvanie

Maandag 9 november: Helden van de zee

Dinsdag 10 november: Helden boven alles

Woensdag 11 november: Zoo