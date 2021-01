VRT blikt tevreden terug op de najaarsresultaten van Eén en Canvas

VRT blikt tevreden terug op de najaarsresultaten van En en Canvas

2020 was een ontzettend straf jaar bij En en Canvas. Net als voor iedereen waren het ook voor televisiemakers bijzondere tijden, en moest er een nieuwe manier van werken worden gevonden.

De netten slaagden hier wonderwel in en het marktaandeel van beide netten is gestegen.

Eén bracht het afgelopen jaar aangepaste programma’s als 'Dwars door België', voorzag de Vlaming van informatie met de 'Journaals' en verschillende specials van 'Pano', en zorgde af en toe ook voor verstrooiing en dromen met programma’s als 'De Columbus', 'Down the Road', 'Château Planckaert' en 'Andermans zaken'.

Verschillende programma’s van Eén konden op veel enthousiasme bij de kijkers rekenen en tekenden het afgelopen jaar erg mooie kijkcijfers op. Zo bekoorde 'Château Planckaert' maar liefst 1.778.438 kijkers en genoten 1.689.775 mensen van het vierde seizoen van 'Down the Road'. Ook onze Vlaamse fictie als 'Undercover' (1.547.710 kijkers) en 'Black-out' (1.501.023) deed het erg goed. Vele Vlamingen stemden voor informatie af op 'Het Journaal' (2.020.645) (cijfers telkens van de best bekeken aflevering; Live+7, 4+). Ook het aanbod tijdens de kerstvakantie was uitzonderlijk sterk, met een marktaandeel van 41,4% (18-23 uur; live+7, 4+). De kerstspecial van 'F.C. De Kampioenen' scoorde zelfs meer dan 2,3 miljoen kijkers en belandt zo in de top 5 van best bekeken programma’s aller tijden.

Bij Canvas speelden de duidingsprogramma’s 'Terzake' en 'De Afspraak' in op de grote nieuwsbehoefte in het coronajaar 2020. De reeks 'Besmet' plaatste de pandemie in een bredere wetenschappelijke context en 'Kutjaar' keek naar de gevolgen van het virus voor kunstenaars en artiesten. Er kwamen ook coronaspecials van 'Gentbrugge', 'Vranckx' en 'Nachtwacht'. Maar ook vele andere programma’s konden op grote belangstelling en waardering rekenen, zoals 'Kinderen van de Holocaus't, 'In de Ban van Tsjernobyl', 'Als je eens wist…' en 'Filip van België. De lange weg naar de troon'. Dat werd erg gesmaakt door de Vlaming, die massaal afstemde op Eén en Canvas.

Canvas had afgelopen najaar een marktaandeel van 8,2% (20-26 u., live+7), tegenover 7,8% in 2019. De best bekeken eigen programma’s in 2020 waren (telkens de hoogst scorende aflevering) 'In de ban van Tsjernobyl' (689.000), 'Filip van België' (685.000), 'Gentbrugge' (593.000) en 'Procureurs' (588.000). De duidingsprogramma’s 'De Afspraak' (507.000) en 'Terzake' (423.000) deden het eveneens erg goed. Maar ook programma’s over moeilijke onderwerpen bereikten een ruim publiek, zoals 'Kinderen van de Holocaust' (505.000), 'De Eeuwige Oorlog' (396.000) en 'Als je een wist' (371.000). 'De Campus Cup' haalde 381.000 kijkers. Het meest bekeken internationale programma was de HBO-reeks 'Chernobyl' (681.000). Dat was meteen ook het best bekeken Canvas-programma op VRT NU. Ook andere fictiereeksen deden het daar goed ('Babylon Berlin', 'Big Little Lies'), maar ook de eigen reeksen 'In de ban van Tsjernobyl' en 'Filip van België'.

Een unieke mix van programma’s – Op VRT NU ontdek je bij elk bezoek iets nieuws

VRT NU, het digitale videoplatform van de VRT, kende het afgelopen jaar een grote groei. Vele Vlamingen die VRT NU nog niet kenden, maakten afgelopen jaar kennis met het platform: het heeft intussen meer dan 3 miljoen geregistreerde gebruikers en de VRT NU app is al meer dan 1,1 miljoen keer gedownload. Ook het gebruik zelf is gestegen. Zo kende het aantal videostarts het afgelopen jaar een groei van 68%. Verschillende genres worden druk bekeken via VRT NU: zo staan er in de toplijst programma’s zoals 'Undercover', 'Down the Road', 'Andermans Zaken' en 'Filip Van België'.

Net deze mix van programma’s maakt VRT NU uniek: het platform biedt een enorm uiteenlopend aanbod aan de Vlaming aan, van actua tot entertainment, straffe Vlaamse fictie, VRT-klassiekers, documentaires en reportages, en zelfs content van vloggers. Dankzij dit divers aanbod wil de VRT via VRT NU ook de missie van de openbare omroep in niet-lineaire context waarmaken en elke Vlaming bereiken. Via het openbare omroep-algoritme wil VRT NU de Vlaming doen ontdekken en hem in contact brengen met nieuwe zaken - ook content die men op het eerste zicht niet zelf zou aanklikken of bekijken.



