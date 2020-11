VRT blij met resultaten eerste digitale Boekenbeurs

Foto: © VRT 2020

Na 11 dagen, 407 auteurs, 104 uur livestream via VRT NU en honderden boeken zit de eerste alternatieve en digitale Boekenbeurs erop. De hele herfstvakantie lang stond het boek centraal in zowel de Boekenmarathon van Boek.be als in de programma's van de VRT.

En dat leverde heel wat interessante cijfers en enthousiaste reacties op. Een terugblik op 11 dagen boekenplezier!

11 dagen vol boeken en leesplezier

De herfstvakantie staat traditioneel in het teken van boeken en auteurs, met de jaarlijkse Boekenbeurs als hoogmis van literair plezier en leesinspiratie voor groot en klein. Door de coronacrisis kon de Boekenbeurs dit jaar niet doorgaan in fysieke vorm. Boek.be organiseerde daarom met steun van de VRT een bijzonder en coronaproof alternatief: de Boekenmarathon.

Frederik Delaplace, gedelegeerd bestuurder VRT: 'Tijdens de eerste lockdown dit voorjaar kwam Boek.be bij de VRT aankloppen met de vraag of we een platform konden bieden voor hun digitale Boekenmarathon. Omdat de cultuursector zwaar getroffen is door de coronacrisis, waren we snel overtuigd om de kaart van het boek te trekken en ons videoplatform VRT NU open te stellen. Samen met alle VRT-netten hebben we voor een mooi, alternatief hoogtepunt voor het boek en de lokale boekhandel kunnen zorgen. En nu we opnieuw in lockdown zitten, kon de livestream van de Boekenmarathon en 'Het Boekenfeest' van Radio 1 de zinnen van vele lezers verzetten en voor inspiratie zorgen.'

Vé Bobelyn, verantwoordelijke Boekenbeurs Boek.be: 'Het organiseren van deze alternatieve Boekenbeurs was geen sinecure. De digitale Boekenmarathon betekende een complete ommezwaai. Zouden boekenliefhebbers en auteurs dat waarderen? Ik heb er enkele slapeloze nachten aan overgehouden. Maar de goede cijfers en de positieve reacties tonen dat al onze inspanningen de moeite waard zijn geweest. Samen met de VRT hebben we heel wat originele content gebracht en daaruit trekken we lessen voor de toekomst. Door onze krachten te bundelen, spelen we meer klaar. Volgend jaar misschien een hybride Boekenbeurs?'

Van 1 tot en met 11 november ontving boekenliefhebber Tom De Cock maar liefst 378 auteurs in de lege zalen van Antwerp Expo tijdens een digitale Boekenmarathon. Hij praatte met zijn literaire gasten over hun nieuwste boek en deelde leestips met de kijkers. 342 gesprekken en 86 uur aan interviews later blikt Tom tevreden terug.

Tom De Cock: 'Wauw! Dit was veruit mijn grootste avontuur tot nog toe. Elk boek is een universum op zich, elke auteur is een vat vol passie voor dat ene bepaalde onderwerp. Elk kwartier ging er een nieuwe wereld voor me open. Soms ging het van Schumann over duurzaam breiwerk naar de werking van de schildklier en daarna comics over corona, in hetzelfde uur. Een beetje zoals het leven zelf. En dan al die trotse debutanten, al die buitenlandse sterren... Te veel indrukken om op te noemen, letterlijk. Ik vond het een eer en een cadeau. Als ik mijn dochter niet zo miste, zou ik nog een week doorgaan, met plezier.'

De auteurs die langskwamen bij Tom brachten hun nieuwste boek in drievoud mee. Dat levert na 11 dagen een indrukwekkende bibliotheek van ruim 750 boeken op. Die boeken zullen in pakketten worden weggeschonken aan Zorgbib, om hun weg te vinden naar de Vlaamse ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische centra en opvangcentra voor asielzoekers. Zo wil de Boekenmarathon de zorgsector een literair hart onder de riem steken.

Daarnaast engageerden de verschillende VRT-netten zich om boeken en auteurs extra in de kijker te zetten in hun programma's, telkens op hun eigen, unieke manier, op maat van de doelgroep en met aandacht voor hun redactionele onafhankelijkheid.

Zo zond Radio 1 tijdens de herfstvakantie elke voormiddag uit vanuit een gelegenheidsstudio in Antwerp Expo. Ruth Joos presenteerde er 'Het Boekenfeest', met aan haar zijde telkens één van de boekengezichten van Radio 1: Lieven Van Gils, Annelies Moons, Lieven Vandenhaute, Koen Fillet en Sven Speybrouck. Zij verwelkomden maar liefst 29 auteurs en illustratoren. En dat leverde heel wat inspirerende gesprekken en boekentips op.

Friedl' Lesage gaf op zondag 1 november de aftrap voor 'Het Boekenfeest' in 'Touché', waar ze het boekenprogramma ook weer afsloot op zondag 8 november. Bovendien mocht ze afgelopen zondag ook de boekenplank van 1,5 meter, vol boeken van de literaire gasten, wegschenken aan een gelukkige luisteraar.

Ook Klara, Ketnet, Eén, MNM en Radio 2 schaarden zich achter het initiatief en zetten het boek centraal in hun programma's. Zo droeg de VRT bij aan de 'Boekenmarathon', een initiatief van Boek.be om een alternatief hoogtepunt te creëren voor het boek en de boekensector.

Alle interviews van de 'Boekenmarathon' en 'Het Boekenfeest' van Radio 1 werden live uitgezonden via een livestream en zijn ook afzonderlijk te herbekijken via VRT NU.

'De Boekenmarathon' en 'Het Boekenfeest' in cijfers

- 11 dagen lang ontving Tom De Cock 378 auteurs, illustratoren en vertalers. Dat leverde maar liefst 342 interviews op, goed voor 86 uur aan video's op VRT NU.

- 11 dagen vol interviews waren enkel mogelijk dankzij de 11 thermossen muntthee met veel suiker. Om zich door 342 interviews heen te slaan, deed Tom een beroep op 22 subtiel verborgen energy drinks.

- Radio 1 zond tijdens de herfstvakantie uit vanuit een gelegenheidsstudio, waar ze 29 auteurs mochten verwelkomen. Ook literatuurliefhebbers als Wim Opbrouck en Alex Agnew kwamen langs.

- De interviews van 'Het Boekenfeest' op Radio 1 en de 'Boekenmarathon' met Tom De Cock zijn goed voor maar liefst 104 uur livestream op VRT NU. In totaal kwamen er 407 auteurs langs op de 'Boekenmarathon' en 'Het Boekenfeest'.

- In totaal keken zo'n 50.000 boekenliefhebbers naar de interviews op VRT NU. 60% van hen keek uitgesteld naar de video's, 40% zat aan de livestream gekluisterd.

- De 'Boekenmarathon' bereikte boekenfans van alle leeftijden. Ongeveer een vierde van alle kijkers was jonger dan 34 jaar.

- In totaal werden ongeveer 80.000 video's met interviews opgestart. Dat maakt van de 'Boekenmarathon' en 'Het Boekenfeest' het vijfde best bekeken programma op VRT NU. Vooral de hoogtepuntcompilaties deden het goed bij het publiek.

- De dagelijkse compilatie-uitzending op Eén met een interviewselectie van de voorgaande dag lokte gemiddeld 44.877 kijklustigen, met fraaie uitschieters zoals 117.714 (piekcijfer op zondag 8 november).

Meer leesinspiratie?

De 'Boekenmarathon' mag dan wel afgelopen zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer te lezen valt op de VRT. Met deze verschillende initiatieven wil de publieke omroep verder inspireren tot lezen en de zin om een boek vast te pakken stimuleren:

Langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de VRT, blijft het boekennieuws uit de VRT-programma's op de voet volgen en brengt alles samen. De wekelijkse nieuwsbrief geeft een update met de meest recente interviews en artikels over boeken en schrijvers.

In samenwerking met Vlaams-Nederlands huis deBuren werden literaire bouwpakketten ontwikkeld rond het werk van de acht debutanten uit de podcastreeks Groen Gebladerte.