VRT behaalt mooi diversiteitsdoelstellingen

De VRT behaalde in 2019 ruimschoots de diversiteitsdoelstellingen die zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit de jaarlijkse diversiteitsmonitor, een onderzoek uitgevoerd door Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de VRT-studiedienst.

De monitor meet diversiteit in televisieprogramma’s gemaakt door de VRT of externe productiehuizen.

In 2019 kwam het aandeel van vrouwen in VRT-televisieprogramma’s op 41,2 procent (streefdoel: 40% tegen 2020), van nieuwe Vlamingen* op 8,3 procent (streefdoel: 7,5% tegen 2020), van ouderen op 5,9 procent (geen streefcijfer in beheersovereenkomst) en van personen met een handicap 1,5 procent (geen streefcijfer in beheersovereenkomst).

Geertje De Ceuleneer, diversiteitscoördinator VRT: 'De VRT volgt goed op hoe ze mensen in beeld brengt over het geheel van haar televisieaanbod. De streefcijfers helpen om de inspanningen te monitoren. In een alsmaar sneller draaiende mediawereld blijven we initiatieven ontwikkelen om onze collega’s te ondersteunen.'

De diversiteitsmonitor toont aan hoe de VRT al in 2019 de streefcijfers voor 2020 haalde inzake percentage vrouwen en nieuwe Vlamingen op televisie. Zowel Eén als Canvas gaan er op vooruit wat de representatie van vrouwen en personen met een handicap betreft. Ketnet blijft koploper in het tonen van de diversiteit van de Vlaamse samenleving.

Geertje De Ceuleneer: 'In de diverse samenleving zijn boeiende verhalen te rapen en ontmoeten we veel talent. Dat kan onze creativiteit alleen maar verrijken. Daar zijn programma’s als 'Taboe', 'Iedereen Beroemd' en 'Merci voor de Muziek' op Eén of 'Team Scheire' en 'De Weekenden' op Canvas een mooi voorbeeld van.'

*Nieuwe Vlamingen hebben minstens één ouder die geboren is buiten de EU-15.