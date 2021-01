Vrouwelijke topcast viert vriendschap in 'Mijn Slechtste Beste Vriendin', binnenkort nieuw bij Streamz!

Foto: © Streamz 2021

De eigenzinnige serie 'Mijn Slechtste Beste Vriendin' komt uit de pen van Ilse Beyers, de voormalige hoofdredacteur van Dag Allemaal, die eerder het gelijknamige boek schreef.

'Mijn Slechtste Beste Vriendin' biedt een scherpe en ironische blik achter de schermen van het upscale reclamebureau 'Callier & Starck'. Zes vriendinnen delen niet enkel dezelfde werkvloer en een goed glas wijn maar ook goed bewaarde geheimen, om ze vervolgens door te vertellen aan de rest van hun collega’s. Het komt tot een pijnlijk breekpunt wanneer één van hen vermoedt dat ze ook haar man moet delen. De Vlaamse reeks verzoent op een verfrissende manier camp, kitsch en humor.

We volgen de dagelijkse besognes van de sarcastische artiestenmanager Sally (Eva Van der Gucht), receptioniste en David Hasselhoff-fan Michelle (Maaike Cafmeyer), de bevallige soap actrice Molly (Ella-June Henrard), de nuchtere barvrouw Nikki (Clara Cleymans), 'De Zwaan' Helena (Charlotte-Anne Bongaerts) en de klungelige account-manager Zita (Kim Hertogs) terwijl professionele en persoonlijke uitdagingen de kop opsteken. Joren Seldeslachts, Steve Geerts en Mathias Sercu spelen de wederhelften van Zita, Michelle en Sally.

Na twaalf jaar aan het hoofd te staan van Dag Allemaal, heeft de ex-hoofdredactrice Ilse Beyers de reeks 'Mijn Slechtste Beste Vriendin' geschreven, die vanaf 1 februari te zien zal zijn op Streamz en later op VIER.

'Eén van de cruciale afwegingen in het leven vind ik: 'Heb je liever gelijk dan vrienden?' Dus ik wilde heel graag een reeks schrijven over mensen boordevol ongelijk, die tegelijkertijd wél vervuld zijn van vriendschap. Dat is de essentie van 'Mijn Slechtste Beste Vriendin': dat iemand al je fouten kent, en je desondanks toch graag ziet. Dat gezegd zijnde: het is ook gewoon een reeks van de glimlach. Enfin, ik hoop dat ik dààr ten minste gelijk in krijg. (lacht)'

'Mijn Slechtste Beste Vriendin' is een productie van Lecter Scripted Media. Het eerste deel (12 afleveringen) is vanaf 1 februari 2021 beschikbaar op Streamz en Streamz+. Het tweede deel zal op 13 februari (8 afleveringen) gelanceerd worden. De reeks zal later ook op VIER te zien zijn.

Bekijk hieronder een blik achter de schermen van deze nieuwe serie: