VRM deelt weer boetes uit: VIJF (Play 5), Kanaal Z en PlattelandsTV in de prijzen

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft opnieuw een rondje boetes uitgedeeld aan Vlaamse zenders die de vastgelegde regels overschreden. Dit keer zijn het VIJF (nu Play5), Kanaal Z en PlattelandsTV die in de brokken delen. De VRM motiveert haar beslissingen in een persbericht.

Overschrijding uurlimiet reclame (VIJF)

De Vlaamse Regulator voor de Media controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (16 november 2020, 18.00-24.00 uur), waaronder VIJF.

De VRM stelt vast dat in dit tijdvak gedurende 73 minuten en 14 seconden aan reclame wordt uitgezonden. Dit terwijl het Mediadecreet bepaalt dat tussen 18.00 uur en middernacht niet meer dan 20 % van het tijdvak mag bestaan uit televisiereclame- en telewinkelspots (in concreto dus 72 minuten).

De VRM besluit VIJF een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing en publi-reportages (Kanaal Z)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (16 november 2020, 18.00-24.00 uur), waaronder Kanaal Z.

Tijdens de onderzochte periode worden twee programma's uitgezonden ('Z Mastercooks' en 'Transport & Van.TV') die beiden productplaatsing bevatten. De VRM stelt vast dat de productplaatsing niet conform het Mediadecreet wordt uitgezonden. Zo is er sprake van overmatige aandacht voor de producten of diensten, specifieke aanprijzing en rechtstreekse aansporing tot consumptie. Op deze manier begaat Kanaal Z een inbreuk op de geldende regelgeving m.b.t. productplaatsing.

Er worden ook verschillende publi-reportages ('infomercials') uitgezonden. Hierbij ontbreekt het tussen de publi-reportages en het programma aan een bumper of afscheiding. Hierdoor is niet voldaan aan de verplichting dat publi-reportages duidelijk herkenbaar moeten zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het beperkte marktaandeel van Kanaal Z. Anderzijds stelt de VRM vast dat inbreuken m.b.t. productplaatsing niet voor het eerst bij Kanaal Z worden vastgesteld. De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring en productplaatsing (PlattelandsTV)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (14 oktober 2020, 17.00-23.00 uur), waaronder PlattelandsTV.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden die door het gebruik van een specifiek promotioneel element aanzet tot consumptie, wat overeenkomstig de decretale sponsorbepalingen en met name artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet verboden is.

Eveneens wordt het programma 'Tractor in de kijker – Kramer wiellader' uitgezonden. Het programma met een duurtijd van 5 minuten en 30 seconden, staat volledig in het teken van de voorstelling van een specifieke wiellader van het merk Kramer. Het betreft een machine die voornamelijk geschikt is voor landbouwwerkzaamheden, en daardoor nuttig en interessant is voor een deel van het doelpubliek van de omroep.

Programma’s die productplaatsing bevatten mogen niet rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen. De producten of diensten in kwestie mogen geen overmatige aandacht krijgen. De kijkers moeten ook duidelijk gewezen worden op de aanwezigheid van productplaatsing, zowel in het begin en op het einde van het programma, als na een onderbreking. Bij het besluit van 10 september 2010 heeft de Vlaamse Regering hiervoor een specifiek logo goedgekeurd en de manier verduidelijkt waarop dit PP-logo in beeld moet worden gebracht.

De VRM besluit dat niet voldaan is aan de regelgeving m.b.t. productplaatsing. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met eerdere beslissingen waarbij PlattelandsTV voor gelijkaardige inbreuken werd gesanctioneerd. De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.000 euro op te leggen.



