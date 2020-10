Voor het eerst een Vlaamse nummer 1: 'Walk On Water' van Milk Inc. kroont zich tot favoriet in de 'Top 500 van de 00's'

Foto: Qmusic © DPG Media 2020

Voor het eerst sinds de start van de 'Top 500 van de 00's' in 2014 is er een Vlaamse nummer 1. Regi Penxten en Linda Mertens van Milk Inc. mogen zich met 'Walk On Water' de absolute favoriet van de Qmusic-luisteraars noemen.

En Regi himself mocht het nummer aankondigen op de radio: 'Hoe cool is dit? Bedankt allemaal om te stemmen. Ik ben hier écht blij mee.' De top 3 wordt verder aangevuld met ‘Dear Mr. President’ van P!nk, de versie die ze in 2006 live bracht op een showcase bij Qmusic, en ‘I Gotta Feeling’ van Black Eyed Peas, de plaat die vorig jaar nog helemaal bovenaan prijkte. Qmusic-dj’s Sean Dhondt en Maureen Vanherberghen brachten ook live samen een intieme versie van ‘Walk On Water’.

Bekijk hier de intieme versie van Qmusic-dj’s Sean Dhondt en Maureen Vanherberghen:

P!nk is de populairste artiest in de Top 500 van de 00’s

Milk Inc. krijgt nog een prijs mee naar huis. Met 8 nummers zijn Regi en Linda ook de meest genoteerde Belgen in de 'Top 500 van de 00’s'. Ze worden op de voet gevolgd door Natalia (met 7 noteringen) en Clouseau (met 5 noteringen). Maar P!nk steekt er met kop en schouders bovenuit en blijft dé populairste artiest uit de 00’s volgens de Qmusic-luisteraars. De Amerikaanse staat met maar liefst 13 nummers in de lijst. De tweede plaats is voor Justin Timberlake, die 11 noteringen achter zijn naam mag zetten. Coldplay, Christina Aguilera en Black Eyed Peas hebben elk 9 nummers in de lijst.



‘Rood’ van Marco Borsato staat op de vijfde plaats in de 'Top 500 van de 00’s'. Op dat nummer deden acteurs Darya Gantura (bekend als 'Ella' in de gelijknamige telenovelle) en Antony Arandia (bekend als loopjongen Thomas in de telenovelle 'Sara') gisteren, donderdag 29 oktober, nog een nostalgische ‘Singstar Battle der Telenovelles’. Aan enthousiasme en inleving geen gebrek. De Qmusic-luisteraars gaven de overwinning met voorsprong aan Antony. De Singstar Battle is hier te herbekijken.



De top 10 van de Top 500 van de 00’s:



1. Milk Inc. - 'Walk On Water'

2. P!nk - 'Dear Mr. President'

3. Black Eyed Peas - 'I Gotta Feeling'

4. Linkin Park - 'In The End'

5. Marco Borsato - 'Rood'

6. Natalia - 'I've Only Begun To Fight'

7. Coldplay - 'Viva La Vida'

8. Beyoncé & Jay-Z - 'Crazy In Love'

9. Snow Patrol - 'Chasing Cars'

10. Rihanna - 'Don't Stop The Music'



Wie niet genoeg kan krijgen van de 00’s kan ook 24 op 24 blijven luisteren naar ‘Q-00’s’. De digitale zender brengt non-stop de beste nummers uit de jaren 2000 tot en met 2009 en is te beluisteren via Qmusic.be en in de Q-app.



Lees ook: