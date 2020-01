Voetbalcontract niet toegewezen: Pro League wil meer geld

Wie brengt vanaf de zomer tot 2024 het voetbal op tv? De strijd om de uitzendrechten van het Belgische voetbal is nog niet beslecht. De Pro League bekeek vandaag de biedingen, maar stelde een beslissing uit.

'De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vandaag kennis genomen van de biedingen op de mediarechten voor de volgende cyclus', verklaart de Pro League op zijn website.



'De Algemene Vergadering van de Pro League heeft beslist deze rechten niet toe te wijzen op basis van de huidige stand van zaken en plant vervolggesprekken met de bieders in de huidige procedure. In de tussentijd heeft de Algemene Vergadering aan het management gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe tender op te starten, dit in overleg met de Belgische Mededingsautoriteiten.', aldus het persbericht.



De Pro League wou minstens 100 miljoen euro krijgen voor de mediarechten voor het Belgische voetbal. Dat is ruim 20 miljoen meer dan het huidige contract. Het uitstellen van de beslissing betekent meer dan waarschijnlijk dat het gedroomde bedrag van 100 miljoen euro niet tussen de biedingen zat.



Het Laatste Nieuws schreef gisteren dat een grote mediaspeler wel 100 miljoen euro over heeft voor alle rechten van het Belgische voetbal, weliswaar voor een duurtijd van 10 seizoenen. Alleen was dat bod niet volgens de richtlijnen van de 'tender' die de Pro League had opgesteld.



Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom de Pro League in zijn persbericht spreekt over de het onderzoeken van de mogelijkheid om een nieuwe 'tender' op te stellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...