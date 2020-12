Vlamingen bedankten elkaar massaal om het verschil te maken

Foto: Eén - © VRT 2020

De Warmste Week 2020 zit erop. Ontelbaar veel mensen hebben dit jaar het verschil gemaakt. En die hebben elkaar massaal bedankt tijdens De Warmste Week.

Bart Peeters en Siska Schoeters riepen donderdag in 'De Warmste Dankuwel van het Jaar' op om die warmte te koesteren voor al wie het nodig heeft. En die nog nodig zal hebben.

Bart Peeters en Siska Schoeters: 'Deze bijzondere editie van De Warmste Week hadden we nodig, op het einde van dit lastige coronajaar. Want ze heeft zoveel warmte en dankbaarheid naar bovengehaald bij de mensen. Maar ons ook getoond hoe belangrijk het is dat we er zijn voor elkaar, zeker als 't moeilijker gaat. En dat moeten we blijven doen. Blijf elkaar graag zien. Blijf zorgen voor elkaar. Hou vol!'

'De Warmste Dankuwel van het Jaar' eindigde met Lize en Sanne die, samen met veel kijkers thuis, een laatste keer 'Ik hou van u' zongen, in een bijzondere versie van The Great Belgian Songbook.

'Beats of Love'

8 Studio Brussel-presentatoren draaiden een week lang in duo 'Beats of Love' vanop verschillende warme plekken in Leuven.

Michèle Cuvelier en Joris Brys, Eva De Roo en Sander Vandenhende, Fien Germijns en Stijn Van de Voorde en Kirsten Lemaire en Max Vryens trokken langs 20 verschillende locaties in Leuven. Van de centrale gevangenis tot de brandweerkazerne, STUK en Gasthuisberg.

Eindigen deden ze in ten slotte De Warmste Straat van Leuven. De Adolphe Bastinstraat won een coronaproof miniconcert van Selah Sue. Voor de gelegenheid bracht de Leuvense artieste er vanavond onder meer haar eigen live versie van 'Beats of Love' van Nacht Und Nebel.

5 meest aangevraagde platen:

'I'll be there for you' – The Rembrandts

'I want to dance again' – The Subs

'Heroes' – David Bowie

'Dit is voor jou' – Goldband

'Nothing else matters' – Metallica

5 muzikale hoogtepunten:

Bastille met 'Survivin''

Brutus met 'War'

London Grammer met 'Baby it's you'

Lous & The Yakuza met 'Dilemme'

Smiths & Burrows met 'When the Thames Froze'

Het Warmste Koor

Radio 2 zorgde tijdens De Warmste Week voor een zingend dankjewel met Het Warmste Koor. Speciaal voor De Warmste Week stak Noordkaap hun meezinger 'Ik hou van u' in een nieuw jasje. Jong en oud – van jongste deelnemer Lode (2,5 jaar) tot Irene (98 jaar) – zongen luidkeels mee met de karaokevideo op radio2.be voor iemand die voor hen het verschil maakt.

#soeperbedankt

Dieter Coppens trok tijdens De Warmste Week op roadtrip door heel Vlaanderen met zijn soepbus. Om zoveel mogelijk soep te schenken aan mensen die het verschil hebben gemaakt het afgelopen jaar. Samen met zijn soepporters Kevin uit Down the road, Wim Lybaert, Siska Schoeters, Tijs Vanneste, Leen Dendievel, Eddy Planckaert en zijn zoon en dochter vlamde Dieter door het land.

#soeperbedankt in cijfers:

1 keer zonder benzine gevallen

2 keer een garagist nodig gehad

3 soeperintieme concerten (Milow, The Starlings en Bazart)

4 winterbanden

5 provincies

6 keer tong verbrand

7 dagen

8 soepporters mee op trip (Suzy en Francis vervingen Cath Luyten)

9 liter ontsmettingsalcohol

110 keer getoeterd

628 liter soep uitgedeeld

Ketnet

Ketnet-wrappers Sander, Sien, Gloria, Sarah en Thomas trokken met hun Ketnet Brandt Weer-wagen door heel Vlaanderen. Ze werden verwarmd door prachtige bedankingen van en vooral voor de jongste vlammers, wat nog maar eens bewijst dat ook Ketnetters dit jaar het verschil hebben gemaakt. In hun tocht van maar liefst 534 km bezochten ze 15 steden en gemeenten en zorgden de wrappers voor honderden vlammen. Gisterenavond sloten ze samen hun tocht af onder de VRT-toren en blikten ze terug op een hartverwarmende week.

MNM

Tot slot bedankte MNM alle jongeren met een coronaveilig feestje. Afgelopen week trok dj Brahim de baan op om alle MNM-luisteraars die iets warms gedaan hebben te bedanken met zijn mobiele silent disco. Hij reisde heel Vlaanderen rond, van Halen tot Ieper. Goed voor 823 km on the road. 7 Start to dj’s zorgden daarbij voor de perfecte soundtrack.