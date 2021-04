Vlak voor de finale heeft 1 bewoner het 'Big Brother'-huis verlaten. Dit zijn de 3 finalisten!

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het was afgelopen donderdag aangekondigd in de liveshow. Het vertrek van Julie was niet de laatste exit van 'Big Brother'. Eén van de 4 zou nog voor de finale het huis moeten verlaten. En zoals we eerder al schreven stond de laatste exit voor de grote finale van 'Big Brother' vandaag op het programma. Opgelet! Spoiler alert!

Na een weekend vol verrassingen kwam dan ook de koude douche. Het bezoek van Patje, Thomas, Naomi én Matt zorgde het afgelopen weekend voor een uitgelaten sfeer onder de 4 finalisten. Jill, Liese, Michel en Nick genoten volop. Al hing het aangekondigde nieuws van een laatste exit wel boven hun hoofd.



Zenuwen waren er niet echt. Allen beseften dat hun lot volledig in handen lag van de kijker. Toch kwam het uiteindelijke verdict dinsdagmiddag hard aan in het huis. Michel kreeg het minst aantal stemmen van de kijker en moest meteen zijn spullen pakken. Liese en Jill reageerden vol ongeloof op het nieuws. Nick vond het erg dat Michel zo afscheid moest nemen.



Het volledige vertrek is ongetwijfeld vanavond of morgen te zien in de dagelijkse uitzendingen van 'Big Brother' bij Play4 en RTL5. Voor de 3 finalisten is het aftellen naar donderdag, de grote finale tijdens de laatste 'Big Brother Live'.