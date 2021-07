'Vlaanderen Herleeft': Eric Goens volgt heropstart muzieksector voor en achter de schermen

In het driedelige 'Vlaanderen Herleeft' volgt Eric Goens mensen voor én achter de schermen in de muzieksector tijdens de afgelopen coronaperiode en tijdens de huidige heropstart. Hoe brengen artiesten, die normaal op het podium staan, hun vrijgekomen tijd nu door?

De mannen van Bazart en de Romeo's wagen zich aan digitale optredens, maar leven ook toe naar de eerste grote concerten met publiek. Hoe gaat het met de carrière van Luka Cruysberghs nu ze niet meer bij Hooverphonic zit en in coronatijden haar eigen weg moet uitstippelen? En ook Niels Destadsbader heeft duidelijk niet stilgezeten: hij werkte intensief aan een nieuw album en bereidt zich voor op een nieuwe concertreeks. Natuurlijk zijn de camera's er ook bij wanneer de eerste grote concerten weer worden opgestart en de muzieksector herleeft.

'Vlaanderen Herleeft' volgt daarnaast mensen achter de schermen in de muzieksector. Velen moesten tijdens de coronacrisis noodgedwongen het werk neerleggen en op zoek gaan naar een andere job. Zo is lichttechnieker Jens een take-awayzaak begonnen. In De Roma blijft productiemedewerker Lisa elke dag symbolisch de deuren openen, hoewel er niemand mag optreden. Bij gebrek aan grote concerten zitten ook podiumbouwers Ilse en Mieke zonder werk, als vrijwilligers dragen zij hun steentje bij in een vaccinatiecentrum.

Ontdek de verhalen

Mathieu Terryn van Bazart

'We hebben met Bazart al 20 maanden niet meer live opgetreden. Da’s angstaanjagend lang. We hadden geen vooruitzicht', zegt Mathieu Terryn, de frontman van de band. Hij is dus maar al te blij wanneer hij voor het eerst zijn nieuwe plaat mag brengen. Virtueel weliswaar, via een livestream vanuit de Bourlaschouwburg. En Mathieu toont zich op zijn best tijdens Werchter Parklife. Vol enthousiasme zingt hij uit volle borst, danst hij door het publiek en doorbreekt hij de muzikale stilte. En dat allemaal één dag voor zijn bruiloft.

Chris Van Tongelen en De Romeo's

Ook De Romeo’s, alle drie geboren feestvierders, moesten zich gedeisd houden tijdens de coronacrisis en een alternatief zoeken voor hun showbizzleven. Chris Van Tongelen richtte met zijn partner een heuse glamping en bijhorende wijngaard op. 'Vorige zomer hoopten we dat we al konden optreden. Maar toen besloot de regering om nog te verstrengen en dan ben ik beginnen te panikeren. Maar staycations begonnen te boomen en zo zijn we op het idee gekomen. Er zijn hier al 300 gasten gepasseerd in een half jaar tijd. Het is dus pittig geweest, ik heb nog nooit zoveel bedden opgemaakt.' Naast gastheer spelen in zijn eigen glamping ging Chris ook aan de slag als centrummanager in het vaccinatiecentrum van Putte. Maar het is pas op het Schlagerfestival in Middelkerke dat we Chris en De Romeo’s weer ambiance zien maken zoals weleer.

Niels Destadsbader

Niels Destadsbader heeft duidelijk niet stilgezeten: hij werkt intensief aan een nieuw album en bereidt zich voor op een nieuwe concertreeks in de Ghelamco Arena. Het gemis is groot bij het showbizzbeest: 'Ik ben een pak kwetsbaarder geworden. Plots vraag je je af wat je nog kan doen als je niet meer mag optreden. In mijn geval blijft er niet veel meer over. Enkel in de entertainmentsector kan ik me onderscheiden.' We krijgen een kinderlijk gelukkige Niels te zien net voor zijn eerste concert. 'Het dak eraf': een betere concertnaam had hij niet kunnen bedenken, want de 1250 aanwezigen in de Ghelamco Arena maken er een groot feest van.

Luka Cruysberghs

Hoe gaat het met de carrière van Luka Cruysberghs nu ze niet meer bij Hooverphonic zit en in coronatijden haar eigen weg moet uitstippelen? Ze heeft het, tussen de opnames van haar eerste single door, voor het eerst uitgebreid over haar vertrek bij Hooverphonic. 'Ik kreeg het nieuws te horen tijdens een Zoom-meeting toen ik op vakantie was. Het was schrikken, ik zag me nog jaren bij Hooverphonic. Maar ik denk dat Geike Arnaert wou terugkeren en dan snap ik hun keuze ergens wel. Ik koester geen wrok, maar heb wel veel tranen gelaten.' Samen met haar jonge team slaagt Luka erin om haar debuutsingle klaar te krijgen. Ze brengt hem voor het eerst op een groot tuinfeest met vrienden en familie.

Jens Couckuijt

Jens is een lichttechnieker die freelance werkt via Production Resource Group (PRG), een technologieleverancier voor evenementen. Hij werd bij gebrek aan concerten niet meer geboekt, behalve voor een paar modeshows. Daarom richtte hij een take-awayzaak op die zich focust op barbecuegerechten. Eric werkt een dag en een nacht mee in zijn start-up. 'Het is een geluk bij een ongeluk geweest. Want dit concept werkt én ik doe het graag. Mijn droom is om binnenkort eigen kraampjes te hebben op de grote festivals.' Maar zodra de grote evenementen op gang komen, wordt Jens weer geboekt voor zijn oude passie. Eric is erbij wanneer Jens op het concert van Bazart op Werchter Parklife het licht regelt.

Lisa Durnez

Lisa is productiemedewerker in concertzaal De Roma in Antwerpen. Sinds maart 2020 is De Roma dicht en zit Lisa thuis. Ze bleef niet bij te pakken zitten en besloot bij te studeren. Toch liet ze De Roma niet volledig links liggen. Sinds Kerstmis opent en sluit ze iedere dag symbolisch de poorten als teken van hoop. 'We moesten aan de buurt laten zien dat we nog leefden, anders zouden ze ons misschien vergeten. Er hangen ook al flyers van de toekomstige concerten. Om het toch maar een beetje te doen leven.' Begin juni gaat de concertzaal voor het eerst weer open voor een concert van Ruben Block. Lisa fleurt helemaal op en gaat weer aan de slag in haar oude, vertrouwde job.

Ilse Buedts en Mieke De Cat

Ilse en Mieke zijn medewerkers van podiumbouwer Stageco. Geen concerten betekent geen podiums bouwen. En dus moesten ook zij op zoek naar ander werk. De twee vrouwen gingen aan de slag als vrijwilligers in het vaccinatiecentrum van Rotselaar. Maar eind juni is het weer alle hens aan dek, want dan krijgen ze te horen dat verschillende concerten en festivals toch kunnen doorgaan. Ilse krijgt weer aanvragen binnen en regelt de logistieke issues, terwijl Mieke hoge lichtmasten en kranen induikt om het hoofdpodium in Werchter op te bouwen.

'Vlaanderen Herleeft' is een programma van Bargoens voor Eén.

'Vlaanderen Herleeft', vanaf 12 augustus elke donderdag om 21.05 uur op Eén.