Vlaanderen Boven op tweede dag van Nostalgie Beach Festival

Groot nieuws vandaag bij Herbert en Astrid in de Ochtendshow. Het Nostalgie Beach Festival krijgt een tweede dag. En wat voor n.

Op zondag 9 augustus komen Clouseau, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud de pannen van het dak spelen in Middelkerke.

Tom Klerkx, managing director Nostalgie: 'Ons Nostalgie Beach Festival blijft groeien. We hadden voor deze zevende editie al een indrukwekkende line up met Ronan Keating, Roger Hodgson, The Stranglers, The Troggs, Phats & Small en Anouk voor zaterdag 8 augustus. We zijn heel blij dat we daar nu een tweede dag kunnen aan toevoegen met de allergrootste Vlaamse top-performers. Dat wordt nu twee dagen lang genieten en meezingen...'

Bart Peeters: 'Van Koen en Kris hoorde ik al dat het Nostalgie Beach Festival zo’n leuk feestje is. Ik kijk er naar uit om samen met Clouseau en Raymond dat festivalpark in Middelkerke in vuur en vlam te zetten.'

Tickets voor Dag 2 kosten 50€ en zijn te koop via www.nostalgiebeachfestival.be. Fans die al een ticket kochten voor zaterdag 8 augustus krijgen korting voor zondag 9 augustus. Liefhebbers die vanaf vandaag willen boeken kunnen meteen voor een Weekendticket gaan.

Tickets & info op www.nostalgiebeachfestival.be