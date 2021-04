Vlaamse topserie 'Clan' opnieuw bij VTM!

Vijf zussen, één clan, één vermoorde man. Dat is 'Clan', de Vlaamse topserie uit 2012. 10 afleveringen lang worden kijkers meegezogen in het leven van de Goethals-zussen. VTM brengt de serie opnieuw op het scherm. Een aanrader voor wie toen niet keek.

Sinds de vroege dood van hun ouders hangen de Goethals-zussen als een echte clan aan mekaar en betreuren ze het dat de banden met hun vijfde zus sinds haar huwelijk wat zijn verwaterd. Met z’n vieren beramen ze de moord op hun onhebbelijke schoonbroer. De zussen zijn bijzonder creatief en bijdehand, en bedenken ronduit vernuftige plannen om zich van hun schoonbroer Jean-Claude te ontdoen. Plannen die in hun hoofd onfeilbaar lijken, maar in de praktijk regelmatig de mist ingaan en voor de nodige collateral damage zorgen...

Het verhaal (over hoe je iemand vermoordt en hoe het kan mislopen)

Vier zussen beramen een moordcomplot. Zonder medeweten van hun vijfde zus Goedele, zoeken ze uit hoe ze hun onuitstaanbare schoonbroer Jean-Claude kunnen vermoorden. Eva, Veerle, Birgit en Rebekka Goethals hebben elk zo hun eigen reden om hem van kant te maken. Maar bovenal willen ze hun vervreemde zus Goedele, die met JeanClaude getrouwd is, een dienst bewijzen en de Goethals-Clan weer samen brengen. Al jaren betreuren ze het lot van Goedele. Pogingen om hun zus tot inzicht te brengen haalden niets uit. Kortom: Jean-Claude is in alle opzichten een eikel van een vent en vraagt om liquidatie.

Maar iemand vermoorden blijkt in de praktijk niet zo evident te zijn. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en heersen er praktische gevaren. Bij elke moordpoging van de zussen vallen er slachtoffers. Maar jammer genoeg: geen van die slachtoffers is Jean-Claude. In het begin is de collateral damage beperkt. Maar de zijschade groeit onvermijdelijk buiten proportie.

Toch gaan de vier vrouwen vastberaden verder. Jean-Claudes duivelse inborst en duistere geheimen gooien olie op het vuur en voeden de samenzwering met nieuwe plannen tot 'de Kloot' er uiteindelijk toch aan moet geloven. Zijn plotse dood trekt de aandacht van twee verzekeringsinspecteurs, Thomas en Mathias Dewitt. Jean-Claude sloot bij Dewitt & Zonen een levensverzekering af. Met een dreigend faillissement en de angst te moeten uitbetalen, starten de broers een onderzoek naar Jean-Claudes twijfelachtige ongeval. Eén voor één voelen ze de zussen aan de tand. Maar daarnaast is er ook ruimte voor romantiek, wanneer de vonk tussen Rebekka en Mathias onverwacht overslaat. De twee spelen met vuur en raken verstrikt in een web van leugens en wantrouwen. Hoe dieper de broers Dewitt in de privélevens van de Goethalsen beginnen graven, hoe duidelijker het wordt dat Jean-Claude geen natuurlijke dood is gestorven...

Je merkt het, 'Clan' is geen klassieke who-dunnit, maar draait volledig rond de vragen ‘Waarom?’ en ‘Hoe?’. Dit originele concept – bedacht door de getalenteerde nieuwkomer Malin-Sarah Gozin – zal de liefhebbers van mysterie, ingenieuze plots en humor als een krachtig wapen tien afleveringen lang weten te charmeren en te intrigeren. De hoofdcast van 'Clan' bestaat uit een ensemble van sterke acteurs en actrices. De zussen worden vertolkt door Inge Paulussen, Barbara Sarafian, Kristine Van Pellicom, Ruth Becquart en Maaike Neuville. Dirk Roofthooft geeft gestalte aan de omstreden schoonbroer. Geert Van Rampelberg en Robby Cleiren zijn de verzekeringsagenten die de dood van Jean-Claude grondig willen onderzoeken. Naast deze hoofdcast schitteren nog een aantal andere grote namen in 'Clan': Mathijs Scheepers, Steve Geerts, Sien Eggers, Herbert Flack, Gert Winckelmans, Stefaan Degand, Gilda De Bal, Jaak Van Assche, Tibo Vandenborre, Nico Sturm en Frank Focketyn.

Aflevering 1: Bloedband

In het rustige Vredegem maken de vijf zussen Goethals zich klaar voor de begrafenis van Jean-Claude Delcorps. Afscheid nemen van echtgenoot Jean-Claude valt Goedele zwaar. Maar de nerveuze en oncomfortabele houding van Eva, Veerle, Birgit en Rebekka verraden een minder aimabele band met de schoonbroer.

Een paar kilometer verderop in het verzekeringskantoor 'Dewitt & Zonen', proberen Thomas en Mathias Dewitt hun familiebedrijf uit de brand te slepen. Ze krijgen van de verzekeringscontrole een deadline opgesolferd om hun licentie te behouden. Maar daarvoor staat de uitbetaling van de levensverzekering van Delcorps in de weg. Door de dubieuze doodsoorzaak van hun overleden klant gaan ze op onderzoek uit. Wanneer Dewitt weduwe Goedele aanklampt op de koffietafel, ruiken Eva en Birgit meteen onraad. In het café aan de overkant papt een niets vermoedende Rebekka aan met Mathias die ze voor begrafenisondernemer houdt, terwijl Thomas de zussen Eva en Birgit ondervraagt over hun mysterieuze schoonbroer.

De afgelopen eindejaarsfeesten van de Goethalsen counteren de sympathieke antwoorden op de vragen van de verzekeringsagent. Jean-Claude blijkt een klootzak grand cru te zijn. De vier zussen beklagen zich het lot van Goedele en de laatste flessen na middernacht doen Eva en Birgit fantaseren over de meest rampzalige ongelukken die hun schoonbroer zou kunnen overkomen. Daags na de begrafenis staan de broers aan de deur van Goedele, de begunstigde van de levensverzekering.

Thomas is zijn klopjacht op de zwarte weduwe begonnen en gaat zijn boekje te buiten. De hometrainer van Jean-Claude trekt de aandacht van de verzekeringsagenten. Een blik in het verleden weerlegt Goedele’s goedgelovigheid als blijkt dat zijn fitnessapparaat slechts een dekmantel was voor een perverse hobby. De oprechte verhalen van de weduwe bevestigen haar naïviteit ten opzichte van Jean-Claude's slechte inborst.

Minder naïef blijken de vier schoonzussen te zijn, die halsoverkop een crisisbijeenkomst plannen. Ze zitten met een alibiprobleem, persoonlijke motieven, een gewetenskwestie tegenover hun nietsvermoedende zus Goedele, én sporen die kunnen leiden naar... hun geheime moordcomplot op schoonbroer 'De Kloot'.

