Vlaamse thriller-reeks 'Beau Séjour' krijgt prestigieuze Engelstalige remake

De Britse zender Sky begint in mei met de opnames van 'The Rising', de Engelstalige remake van het eerste seizoen van 'Beau Séjour', de succesreeks van productiehuis De Mensen.

De bovennatuurlijke thriller over de jonge Kato (rol van Lynn Van Royen), die haar eigen lijk vindt in hotel Beau Séjour en vervolgens zelf op zoek gaat naar haar moordenaar, kluisterde in 2017 anderhalf miljoen Eén-kijkers aan het scherm. De eigenzinnige reeks werd daarna ook gesmaakt in heel wat andere landen, onder meer via Arte (Frankrijk/Duitsland), NPO (Nederland) en Netflix (wereldwijd), en won verschillende awards, zoals de Publieksprijs op het referentie-festival Séries Mania en Beste Actrice in Monte Carlo. Stephen King, de wereldberoemde thriller-auteur, tweette in april 2017 over ‘Beau Séjour’: ‘Eccentric, brilliant, and strangely touching. Supernatural fare for those who don't ordinarily like it.’



Sky bedient met zijn zenders en streamingplatform miljoenen kijkers in heel wat landen, en staat voor high end kwaliteit. Recente, gelauwerde Sky-series zijn ‘Chernobyl’ en ‘Bulletproof’. ‘The Rising’, dat een stevig budget meekrijgt, moet het volgende paradepaardje worden. Producer Julian Stevens - bekend van 'The Fall' - rekent daarvoor onder meer op de nieuwe steractrice Clara Rugaard, die de hoofdrol voor haar rekening neemt. Stevens noemt ‘Beau Séjour’ een uniek concept dat hem onmiddellijk naar de keel greep. Al sinds 2017 probeert hij de rechten te verkrijgen en de remake op de rails te krijgen. Dat het nu écht zo ver is, zorgt voor enthousiasme bij de originele bedenkers, scenaristen Sanne Nuyens en Bert Van Dael, en regisseurs Nathalie Basteyns en Kaat Beels.





Nathalie Basteyns, regisseur: '15 jaar geleden trakteerde mijn vader me op garnaalkroketten in hotel Beau Séjour. Ik ben die plek nooit vergeten. Enkele jaren

later ging ik er met Kaat naartoe en we waren verkocht. En nu de UK dus ook. Wat zijn we trots.'



Sanne Nuyens, scenarist: 'Fantastisch dat Vlaamse reeksen opgepikt worden voor internationale remakes. Het is fijn dat ze bij De Mensen, VRT en het VAF in ons

niet-evidente concept geloofden en dat we als beginnende makers de kans hebben gekregen om ons idee te ontwikkelen. Wat Sky nu doet, is voor ons een groot compliment.'



Bert Van Dael, scenarist: 'Heel trots en vereerd dat ons kleine idee over de zoektocht van een vermoord meisje in een Limburgs hotel ons tot in het Engelse Lake District brengt. Ik kijk erg uit naar het eindresultaat en hoop op minstens evenveel vlaai in de reeks!'



Pieter Van Huyck, Hoofd Fictie De Mensen: 'Zoals voor zovelen is de UK voor mij de bakermat van de tv-crimi. Dat onze crime-verhalen nu de oversteek in de omgekeerde richting maken om door hen geadapteerd te worden, vind ik een belangrijke boost voor onze makers en onze industrie. Ook onze reeks Professor T krijgt een Britse remake, en heel wat Vlaamse fictie vindt z’n weg naar schermen in het buitenland. Dat geeft moed om samen met onze talenten, onze eigen zenders en streamingdiensten, het Vlaams Audiovisueel Fonds en alle andere spelers in onze sector verder te bouwen en van onze fictie een belangrijk en herkenbaar exportproduct te maken.'



Lynn Van Royen, hoofdrolspeelster: 'Kato zit voor altijd in mijn hart. 'Beau Séjour' was een onvergetelijke productie en een prachtig verhaal. Ik ben razend benieuwd wat Clara Rugaard met de rol gaat doen…'



Sky trekt alle registers open om de reeks te verspreiden bij het publiek. In de UK, Ierland, Italië en Duitsland, zal ‘The Rising’ gelanceerd worden op Sky One in 2022. Ook via de streamingdienst ‘NOW’ zullen Britten, Ieren en Italianen kunnen kijken, net zoals de Sky Ticket-kijkers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarna zal de internationale top-distributeur NBC Universal Global Distribution de reeks doorverkopen in zoveel mogelijk andere landen.



De Mensen creëerde de voorbije jaren ook heel wat andere fictie, zoals 'Undercover', 'Tytgat Chocolat', 'Chaussée d’Amour', 'Spitsbroers', 'Generatie B', 'Professor T', 'Salamander', de telenovelle 'Lisa', de films van 'FC De Kampioenen', 'Fiskepark', 'We Moeten Eens Praten' en uiteraard ook het recent uitgezonden tweede seizoen van 'Beau Séjour', met Gène Bervoets in de hoofdrol.



Op dit moment werkt het fictie-team van De Mensen aan verschillende nieuwe reeksen, zoals 'Undercover 3' (Eén/Netflix), 'Lost Luggage' (Eén/Arte France), '3Hz' (Ketnet), 'Diamonds' (Netflix/Eén) en 'Crossroads' (France TV/ARD/RTBF).