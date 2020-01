Vlaamse 'Sex and the City' op VIER

Dit najaar heeft VIER plannen voor een eigenzinnige soap voor jongeren. De reeks zou mogelijk na de zomer net voor de primetime te zien zijn. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

VIER zelf blijft mysterieus, al laat programmadirecteur Annick Bongers weten dat de zender zeker nog kan groeien in de late vooravond. Daarom werkt productiehuis Lecter al een tijdje aan een zogenaamde 'chicklit'-soap. Zo'n soap is gebaseerd op boeken voor en door jonge vrouwen en kent veelal jonge, onafhankelijke vrouwen als hoofdrolpersonages. Schoolvoorbeelden van 'chicklit'-soaps zijn 'Sex and the City' en ‘Bridget Jones's Diary'.



Aan de basis van de nieuwe reeks ligt de roman 'Mijn slechtste beste vriendin' van voormalige hoofdredactrice van Dag Allemaal Ilse Beyers. Dat boek gaat over vijf vriendinnen elkaars geheimen delen, maar ze ook doorvertellen.

De plannen voor deze soap passen goed in de koers die VIER wil varen, namelijk meer inzetten op een jong en vrouwelijk publiek. In primetime of 's avonds laat is dat door de aanwezigheid van Eén en VTM erg moeilijk, maar VIER denkt ook aan kijkers die via verschillende platformen uitgesteld kijken.

Bron: Het Laatste Nieuws