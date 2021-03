'Vive le Vélo, Leve de Ronde' trekt langs Vlaamse cultuurhuizen

Paaspauze of niet, 'Vive le Vélo, Leve de Ronde' zet de deuren van vier Vlaamse culturele tempels al vervroegd open. Gastheer Karl Vannieuwkerke zet vanaf maandag 29 maart vier dagen lang zijn tafel op prachtige locaties waar dat in normale omstandigheden onmogelijk is.

Maandag strijkt hij neer in de Koninklijke Stadsschouwburg van Brugge, dinsdag in de Opera Gent, woensdag in Schouwburg Kortrijk en donderdag in De Roma in Antwerpen. Zo steekt 'Vive le Vélo, Leve de Ronde' de Vlaamse wielersport - letterlijk - in een cultureel jasje. Elke avond nemen drie sportieve gasten plaats aan tafel. Wannes Cappelle zorgt voor de muzikale noot.

Elke avond drie gasten: Maandag 29 maart

Bram Tankink

Wouter Deboot

Jolien D'hoore Dinsdag 30 maart

Sven Nys

Marijn de Vries

Rik Vanwalleghem Woensdag 31 maart

Eddy Planckaert

Hennie Kuiper

José De Cauwer Donderdag 1 april

Bert De Backer

Chantal van den Broek-Blaak

Tom Boonen Muziek

Ook muziek blijft een vast onderdeel van 'Vive le Vélo, Leve de Ronde'. Wannes Cappelle (frontman van Het Zesde Metaal) reist mee en covert iedere avond verrassende nummers van nationale en internationale artiesten. 'Vive le Vélo, Leve de Ronde', maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april rond 22.00 uur op Eén.

