Vitaya (VTM 3) en VIJF krijgen elk een boete van 10.000 euro

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) doet geregeld controles van de Vlaamse zenders televisiezenders om te kijken of ze alle (reclame)regels naleven. In mei en juni waren er onder meer checks bij Vitaya (VTM 3) en VIJF. En dat leverde de zenders elk een boete op.

Vitaya (VTM 3) en VIJF krijgen elk een boete opgelegd omdat ze de regels rond sponsorvermeldingen niet correct hebben toegepast. Dat meldt de VRM in een persbericht.

Vitaya (sinds 31 augustus VTM 3): 'Vóór en aansluitend op het programma 'Open Keuken’ wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor een geneesmiddel. De sponsorboodschap blijkt niet in overeenstemming met de geldende regelgeving te zijn uitgezonden. Een sponsorvermelding mag namelijk niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggende feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat.

De VRM stelt vast dat de inhoud van de voorliggende sponsorboodschap duidelijk verder gaat dan naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven en dus niet kan worden beschouwd als louter imago-ondersteunend. De kijkers worden rechtstreeks aangespoord om het desbetreffende product aan te kopen.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM enerzijds vast dat bij DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld. Anderzijds houdt de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma Vitaya, waarop de betrokken sponsorvermelding is uitgezonden.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.'

VIJF: 'Tijdens de onderzochte periode worden sponsorboodschappen uitgezonden voor een webwinkel gespecialiseerd in onder meer inktpatronen, toners en kantoorartikelen. De sponsorboodschappen blijken niet in overeenstemming met de geldende regelgeving te zijn uitgezonden. Een sponsorvermelding mag dan ook niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggende feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat.

Door de specifieke verwijzing naar gunstige prijzen, zowel auditief als visueel, bevatten de sponsorvermeldingen een duidelijk promotioneel element dat rechtstreeks aanspoort tot consumptie. De inhoud van deze boodschap gaat dan ook duidelijk verder dan naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid geven.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM enerzijds vast dat SBS reeds bij een eerdere beslissing voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd. Anderzijds houdt de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma VIJF, waarop de betrokken sponsorvermeldingen zijn uitgezonden.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.'