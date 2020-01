Viktor en Marie Verhulst voor het eerst samen bij NRJ

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

Woensdag is het zover: van 14.00 tot 16.00 uur hoor je op NRJ 'Studio Verhulst'. Viktor en Marie hebben zich de voorbije weken onder gedompeld in de magie van radio en zijn helemaal klaar voor hun debuut!

Omdat het de eerste keer is dat ze als broer en zus samenwerken, vragen ze advies aan luisteraars die wel al jaren lang met familie in één bedrijf zitten. Stapte je zelf mee in de zaak van je (groot)ouders? Laat dan van je horen!

En aangezien Viktor ook de ultieme liefdes-expert is, kan je ook voor prangende liefdesvragen bij hem terecht.

Vanaf 15 januari maak je tijdens 'Studio Verhulst' kans op tickets voor Polarfest en als je kan raden hoe de genânte verhalen van Viktor en Marie aflopen, krijg je ook een unieke beleving. Zo kan je eindelijk zelf nog eens afspreken met je broer of zus om die af te troeven in de karting.

Heb je een vraag voor Viktor en Marie? Mail naar studioverhulst@nrjbelgie.be of sms naar 6661.

'Studio Verhulst', vanaf woensdag 15 januari van 14.00 tot 16.00 uur bij NRJ.