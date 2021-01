VIER zoekt nieuw jong baktalent voor 2de seizoen van 'Junior Bake Off Vlaanderen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

Is iedereen van de klas jaloers op jouw fantastische bakkunsten? Tover jij elk weekend een prachtige taart voor jouw oma tevoorschijn en ben je jonger dan 16 jaar? VIER zoekt nieuw baktalent voor een 2de seizoen van 'Junior Bake Off Vlaanderen'.

Is dit iets voor jou? Aarzel dan niet en vraag je mama en papa om je hier in te schrijven voor het nieuwe seizoen van 'Junior Bake Off Vlaanderen'. Misschien ziet Vlaanderen jou dan wel in de legendarische baktent!



