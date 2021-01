VIER wordt Play4: ontdek het voorjaar!

VIER heeft een nieuwe naam en een frisse nieuwe look, maar Play4 blijft jouw vast adres voor vele leuke en verrassende Vlaamse programma's.

Ook dit voorjaar zijn 'De Mol', 'Blind Gekocht', 'Stukken van Mensen', 'Topdokters' en intussen ook prijswinnaar 'De Container Cup' vaste waarden op de zender, maar er komt ook een hele reeks nieuwe programma's aan.

'Kat zonder Grenzen' (NIEUW)

Met 'Kat Zonder Grenzen' kan Kat Kerkhofs op Play4 eindelijk haar grote (televisie)droom waarmaken. Ze gaat doen waar ze ontzettend goed in is: nieuwsgierig zijn, met mensen praten, en dat alles nog eens over haar favoriete onderwerpen: seks en relaties.

Kat gaat op zoek naar bijzondere vormen van liefde, unieke verhalen en dito mensen. Want hoe ga je om met overspel, liefde zonder seks of liefde met een groot leeftijdsverschil? Wat is het geheim van koppels die geloven in vrije liefde? En welke vormen neemt liefde aan in moeilijke tijden? Kat bespreekt het open en bloot met ervaringsdeskundigen en bekende vrienden.

Later dit jaar op Play4

'De Bachelorette' (NIEUW)

Play4 brengt in 2021 een geheel eigen versie van het populaire programma 'De Bachelorette', waarin een groep mannen zal strijden om de liefde van Elke Clijsters. Na een woelig liefdesparcours is de Limburgse schone heel oprecht op zoek naar de nieuwe liefde. Elke is 35, mama van twee en weet precies wat ze zoekt in een partner. Ze is helemaal klaar voor de volgende stap in haar leven: zich openstellen voor een nieuwe liefde in één van de grootste internationale liefdesshows van dit moment. Die liefdeszoektocht zal in goede banen worden geleid door Dominique Van Malder, die we kennen van onder meer 'Radio Gaga' en de fictiereeks 'Albatros'.

Dit voorjaar op Play4

'Leef!' (NIEUW)

John, Lien, Sylvia, Dimitri, Evy en Wouter. Zes heel verschillende mensen die allemaal zo ontzettend graag leven, maar waar een ziekte er anders over besliste. Zij staan in 'Leef!' aan het begin van hun laatste maanden. Binnenkort zullen ze voorgoed afscheid moeten nemen van hun familie en vrienden. Maar niet zonder een laatste bijzonder mooie en tastbare herinnering te maken voor zij die achterblijven. Ze laten James Cooke enkele dagen binnen in hun leven om een portret te filmen. Een souvenir om steeds opnieuw te bekijken. Samen met hen vervult hij ook een mooie laatste wens. Want dicht bij hen ontdekt James hoe liefde, vriendschap, humor en hoop een mens kunnen optillen als tijd plots heel kostbaar wordt.

Dit voorjaar op Play4

'Bye Bye Belgium' (NIEUW)

In 'Bye Bye Belgium' volgt Play4 drie koppels die voorgoed naar het buitenland vertrekken. Maar: een nieuw leven beginnen is zelden zonder risico. We hebben al veel koppels naar het buitenland zien vertrekken om er hun droom waar te maken, maar tot nu zagen we nooit hoe het die koppels daadwerkelijk verging. Slagen ze in hun opzet? Kunnen ze zich wel integreren? Je leven omgooien door alles hier achter te laten en je droom waar te gaan maken in het buitenland: wie droomt er niet van? Drie koppels zetten hun woorden om in daden en wagen de sprong.

Elke woensdag op Play4

'Dag dokter' (NIEUW)

Sinds de uitbraak van het coronavirus lijken andere ziektes en kwaaltjes op miraculeuze wijze van de aardbodem verdwenen. Maar vóór de pandemie ging de Vlaming wel eens vaker naar de huisdokter. In deze dagelijkse reeks volgt Play4 in de vooravond 14 huisdokters in precoronatijd een hele week lang vanop de eerste rij, zowel bij hun consultaties en hun huisbezoeken als in hun privéomgeving. Van de dag die begint met het opstaan van de ene dokter tot ‘s avonds laat wanneer een andere dokter het licht uitdoet. Of het beroep van huisdokter er ooit nog hetzelfde zal uitzien, is nog maar de vraag …

Vanaf maandag 1 februari op Play4

'Don't Worry Be Happy'

Don’t Worry Be Happy. Woorden die anno 2021 alleen maar meer betekenis hebben gekregen. Programmamaker Peter Boeckx vertoefde voor het tweede seizoen opnieuw bij enkele Vlaamse gezinnen die het niet al te breed hebben. Want niet voor iedereen is the sky the limit, integendeel. Money makes the world go round, maar wat als je plots alles kwijt geraakt? Wat als je nooit iets hebt gehad? Wat als je elke dag worstelt om rond te komen? Of wat als je geld niet belangrijk vindt? Deze levenskunstenaars leven erg zuinig, en toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder geld?

Dit voorjaar op Play4

'Topdokters'

Wanneer het leven aan een zijden draadje hangt, maken Topdokters het verschil tussen leven en dood. Dit voorjaar nemen zeven nieuwe dokters, met elk hun eigen medische specialiteit, de kijker mee achter de schermen van hun fascinerende beroep en hun drukke privéleven in het achtste seizoen van 'Topdokters'. Ook dit seizoen heeft de reeks een waaier aan karakters, maar drie dingen hebben ze gemeen: passie, gedrevenheid en empathie. Van levensreddende levertransplantaties tot revalidatie en hersenchirurgie. Elke dag geven ze het beste en meer van zichzelf om hun patiënten alle nodige zorgen te bieden.

Dit voorjaar op Play4

'Stukken van Mensen'

In het zesde seizoen van 'Stukken van Mensen' is de kijker opnieuw te gast in de Verbeke Foundation waar vanaf maandag 1 februari stevig onderhandeld wordt over unieke voorwerpen. En dat doen Evy Gruyaert en de verkopers met zeven topdealers: Bie Baert, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer, Yves Chung, Carlo Bonte, Boris Devis en Paul De Grande. Ook dit keer laten de dealers niets aan het toeval over en gooien ze al hun charmes en kennis in de strijd om kunstpareltjes op de kop te tikken.

Elke maandag op Play4

'De Mol'

Kijkend Vlaanderen mag zich eindelijk fix maken, want het nieuwe seizoen van 'De Mol' is er samen met Gilles De Coster ganz fertig voor. Tien onbekende Vlamingen reizen dit voorjaar mee op de stromende energie van de Moezel en de Rijn, dwars door de indrukwekkende natuurpracht van de Beierse Alpen, tot in het überhippe, bruisende Berlijn. Laat de Bratwürsten mit Sauerkraut en blonde lekkernijen met hoge gistingsgraad maar aanrukken. Want dit jaar is 'De Mol' ook een beetje wunderbar.

Dit voorjaar op Play4

'De Container Cup'

Na het grote succes vorig jaar trekken commentatoren Pedro Elias en Wesley Sonck met hun container door heel Vlaanderen om er opnieuw Belgische topatleten te ontvangen en tot het uiterste te drijven. Het concept van 'De Container Cup' blijft ongewijzigd: topsporters en Bekende Vlamingen nemen het dagelijks tegen elkaar op in een even heroïsche als unieke zevenkamp: roeien, lopen, schieten, klimmen, golfen, fietsen en gewichtheffen. En dat doen ze allemaal in een metalen container van 12 op 2,2 meter. Ze krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd en score neer te zetten.

Dit voorjaar op Play4

'Blind Gekocht'

Na twee topseizoenen krijgt het woonprogramma 'Blind Gekocht' in 2021 een vervolg én een kleine make-over. In het derde seizoen verwelkomt Play4 niet alleen nieuwe gezinnen, voortaan trekt Kobe Ilsen de baan op met hen en hun spaarcenten. Kobe gaat samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans op zoek naar dat ene droomhuis dat de koppels zelf maar niet te pakken krijgen. Eén klein detail: de kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat de experten het voor hen hebben gekocht.

Dit voorjaar op Play4

'Big Brother'

115 camera's, 100 dagen en 0 privacy. Sinds begin januari is 'Big Brother' terug op de Nederlandse en Vlaamse televisie en dat ruim twintig jaar na de eerste versie van de moeder der realityprogramma’s. Nederlanders en Vlamingen gaan het experiment aan met als inzet een prijzenpot van maximaal 100.000 euro. 'Big Brother' houdt zijn bewoners een spiegel voor en weet alles van hen. Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, zonder filters en social media, met elkaar samenleven en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wat is perceptie en wat is realiteit? Peter Van de Veire en de Nederlandse Geraldine Kemper nemen de presentatie voor hun rekening.

Elke weekdag op Play4 en 24/7 live te volgen op GoPlay.be

'De Verhulstjes'

In 'De Verhulstjes' volgt Play4 het reilen en zeilen in villa Verhulst op de voet. Pater familias Gert Verhulst en zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie, haar vriend Jef en honden Leo en Marcel geven Vlaanderen een unieke inkijk in hun leven. Een verjaardagsfeestje, containerparkavonturen, een operatie of de geboorte van een nieuwe song. 'De Verhulstjes' konden er dit eerste seizoen al een miljoen Vlamingen mee entertainen vanuit hun bubbel diep in de duinen van Oostduinkerke.

Elke donderdag op Play4

'Over De Oceaan'

Een jaar geleden stapten Jani Kazaltzis, Imke Courtois, Dominique Persoone, Otto-Jan Ham, Charlotte Vandermeersch en Evi Hanssen samen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te zeilen.Onder het toeziend oog van de ervaren kapitein Piet Smet krijgen ze meteen ook een stevige taak aan boord. En al snel beseffen onze zeilers dat hen een veel groter avontuur te wachten staat dan ze aanvankelijk dachten. Een extreem uitdagende onderneming ook, omdat geen van hen enige zeilervaring heeft en ze gedurende drie weken zullen afgesloten zijn van alle contact met de buitenwereld. Hun lot is in handen van de oceaan.

Elke maandag op Play4

Voortaan kan je alle programma's van Play4, Play5 en Play6 gratis bekijken op de nieuwe website GoPlay.be.