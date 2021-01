VIER volgt in 'Bye Bye Belgium' landgenoten die naar het buitenland vertrekken

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

In 'Bye Bye Belgium' volgt VIER drie koppels die voorgoed naar het buitenland vertrekken. Maar: een nieuw leven beginnen is zelden zonder risico.

We hebben al veel koppels naar het buitenland zien vertrekken om er hun droom waar te maken, maar tot nu zagen we nooit hoe het er die koppels daadwerkelijk verging. Slagen ze in hun opzet? Kunnen ze zich wel integreren?

Je leven omgooien door alles hier achter te laten en je droom waar te gaan maken in het buitenland: wie droomt er niet van? Onze 3 koppels zetten hun woorden om in daden en wagen de sprong. Een hotel kopen in Zuid-Frankrijk en dat volledig naar je hand zetten, de liefde volgen naar Marrakech en daar een café-restaurant opstarten of je droom najagen in een idylissch Spaans landschap.. Of hen dat effectief is gelukt en of ze er echt gelukkiger van zijn geworden, zie je vijf weken lang in 'Bye Bye Belgium'.

Maak kennis met 3 koppels die klaarstaan voor hun grote avontuur:

Lotte (39) & Rachid (40)

Bestemming: Marrakech, Marokko

Droom: Openen van een ViaVia-Reiscafé

De Belgische Lotte laat familie en vrienden achter om met haar Marokkaanse vriend Rachid een ViaVia-Reiscafé te openen.

Lotte is VRT-correspondente voor Marokko en werkte in België als vormingsverantwoordelijke voor de reisbegeleiders van Karavaan en Joker. Via haar werk kwam ze terecht in Marokko. Op een gezellige avond in een lokaal café leerde ze Rachid kennen. Het verliefde koppel nam al snel de beslissing om de sprong te wagen om samen iets op te bouwen in Marokko. Het ViaVia-Reiscafé willen ze opstarten in het oude stadsgedeelte van Marrakech: De Mellah. Lotte liet haar appartement achter in Jette en begint een nieuw avontuur in Marrakech. Grote en zware verbouwingen, een kindje onderweg, definitief verhuizen uit België en dan was er natuurlijk nog corona.

Marianne (64) & André (65)

Bestemming: Raspay, Spanje

Droom: Sterrenwacht bouwen

André en Marianne zijn al 16 jaar samen waarvan 1 jaar gelukkig getrouwd. André is afkomstig uit Nederland maar woont ondertussen al 20 jaar lang in België. Samen dromen ze van hun stekje in het warme Spanje. Ze laten heel wat achter, namelijk 4 dochters en 2 zonen. André heeft 2 zonen en een dochter en Marianne 3 dochter, beide uit vorige relaties. Marianne gaat haar kinderen ontzettend missen: 'De navelstreng is nooit doorgeknipt tussen mij en mijn dochters.' In België runden ze samen een camperverhuurbedrijf, maar nu gaan ze vol voor hun eigen plekje in Raspay, een uurtje rijden van Alicante. Andrés grote droom is om daar een sterrenwacht te kunnen bouwen en hosten. De bedoelingis dat mensen van over de hele wereld bij hen hun telescoop kunnen plaatsen en zo digitale astrofoto’s van op afstand kunnen maken.

Ruud (37) & Jan (28)

Bestemming : Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Frankrijk

Droom: Overname hotel & restaurant Le Cro-Magnon

Het vlotte, Antwerpse koppel Ruud en Jan besluiten om hun goedbetaalde job op te zeggen en een hotel met 15 kamers te gaan runnen in de Dordogne. Een grote uitdaging voor de twee heren die beide een goede job hebben in België. Het koppel leerde elkaar zo’n 3 jaar geleden kennen en wil nu hard werken om samen hun droom te realiseren, maar eerst, uitgebreid afscheid nemen en trouwen!

Jan en Ruud zijn ambitieus want ze willen het charmante hotel met tuin en zwembad onder hun tweetjes runnen. Jan schoolt zich om tot chef-kok en Ruud is verantwoordelijk voor de receptie, de kamers en de bediening.

'Bye Bye Belgium', vanaf woensdag 3 februari om 21.25 uur op VIER.