VIER tevreden over kijkcijfers 'Big Brother'

Foto: VIER © SBS Belgium 2021

De terugkeer van 'Big Brother' is niet onopgemerkt gebleven. Het huis zorgde nog niet voor de grote ophef maar VIER is wel tevreden over de cijfers van de eerste weken. Ook na het half miljoen kijkers voor de startshow is VIER verheugd over de cijfers van de dagelijkse afleveringen.

'Big Brother' miste zijn start op VIER niet en scoorde twee weken geleden meteen 516.000 kijkers. Het vervolg lokte minder kijkers, net zoals in Nederland trouwens. Toch is VIER tevreden over de resultaten tot nu.

'We sluiten de eerste twee weken af met gemiddeld 31.8 procent marktaandeel en 490.000 kijkers op tv', vertelt VIER deze week in Dag Allemaal. De zender rekent op een marktaandeel van 20% voor zijn prime-time-programma's. Het gemiddelde marktaandeel van 'Big Brother' zit hier ruimschoots boven.



Ook online doet 'Big Brother' wat VIER verwacht. Naar verluidt zit de reeks al aan 1.296.486 views en is ruim de helft van de online kijkers jonger dan 25 jaar. Zo bereikt de dagelijkse reality toch vlotjes de jongeren, een moeilijk te benaderen doelgroep. Eerder lukte het VIJF ook al met het online-succes van 'Love Island'.

Ook het Telenet-kanaal 247 waar Vlaanderen 24/7 de bewoners kan volgen, is succesvol. In de eerste week zapten 183.904 Vlaamse gezinnen naar de livestream om even te gluren.



