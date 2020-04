VIER-reeks 'Ooit Vrij' in Canada genomineerd voor prestigieuze Rockie Award

Foto: VIER - © Woestijnvis/SBS Belgium 2019

'Ooit Vrij', de docureeks van Woestijnvis die in het najaar van 2019 te zien was op VIER, is genomineerd voor een Rockie Award van het World Media Festival in het Canadese Banff. Dat heeft de festivalorganisatie bekendgemaakt.

Het prestigieuze BANFF World Media Festival bestaat al veertig jaar en vormt één van de meest vooraanstaande competities voor televisie en digital content. 'Ooit Vrij' is genomineerd in de categorie 'Reality: Docusoap & Docuseries'. In diezelfde categorie dingen ook de Britse reeksen 'Who are you calling fat'? en 24 hours in A&A en het Amerikaanse Life Below Zero en Pit Bulls & Parolees mee naar het gegeerde beeldje. De winnaars van Het BANFF World Media Festival worden bekend gemaakt op 15 juni tijdens een live stream ceremonie. Ondertussen is er ook al een tweede seizoen in de maak van het succesvolle programma, dat dit najaar te zien zal zijn op VIER.

Eindredacteur Tess Uytterhoeven: 'Wij zijn heel blij dat 'Ooit Vrij' genomineerd is. De gevangenis is een wereld die vaak sensationeel in beeld wordt gebracht. Het is fantastisch dat een eerlijke inkijk met oog voor de menselijke verhalen gesmaakt wordt. Na een goed ontvangen eerste seizoen zijn we met veel enthousiasme aan een nieuwe reeks begonnen. Bij het uitbreken van het coronavirus waren we volop aan het filmen in een aantal nieuwe gevangenissen. Het leven binnen de muren is erg veranderd sindsdien: het bezoek is geschrapt, de gedetineerden mogen niet meer op uitgang om werk te zoeken of begeleiding te volgen. Hun leven lag al stil, maar nu is hun connectie met de buitenwereld nog feller afgesnoerd. Dat levert interessante thema’s op. Hoe reageert een gesloten gemeenschap op een bedreiging van buitenaf? Wat doet die bedreiging met de relatie tussen personeel en gedetineerden? Hoe is het om vrij te komen in een wereld die lang niet meer zo vrij is als vroeger? Het zijn boeiende tijden, binnen en buiten de muren.'

De VIER-reeks 'Callboys' viel eerder al in de prijzen op het BANFF: in 2017 won de reeks van Jan Eelen de Rockie Award in de categorie ‘Best Comedy Series: Non-English Language Program’.