Vervroegd einde in 'Blind Getrouwd': welk koppel haalt beslissingsmoment niet?

Het heeft niet mogen zijn. Veerle en Sven, de eerste 50-plussers in 'Blind Getrouwd', halen het officiële beslissingsmoment niet en stappen vervroegd uit het experiment. Die beslissing werd zondag genomen in de aflevering van 'Blind Getrouwd'.

'Het gaat sinds we terug zijn van huwelijksreis eigenlijk niet goed met mij', vertelde Veerle. 'Ik vind geen rust in de relatie die we hebben. Ik word er gewoon meer en meer onzeker van en op de duur ben ik op de avonden dat we hier in Hove zijn meer sociaal acceptabele conversaties aan het voeren dan gewoon mezelf te kunnen zijn. Ik vind dat het dan beter stopt. Ik word er alleen maar ongelukkiger van.'

Het is geen gemakkelijke boodschap om te geven, maar ook helemaal geen gemakkelijke boodschap om te krijgen. Expert Sarah is naar het appartement in Hove gereden om dit laatste gesprek tussen Veerle en Sven in goede banen te leiden.

'Tja, dan ronden we af he…', klonk de reactie van Sven. 'Waarom zeggen dat we moeten verder doen als het u zo’n energie kost, als het u zoveel leed kost? Dat kunt ge niet verlangen. Dat zou niet fair zijn naar Veerle.'

Ondanks de aanmoedigende woorden van de drie dochters sneuvelt zo toch al één 'Blind Getrouwd'-koppel een tiental dagen voor het beslissingsmoment in de trouwzaal waar ze elkaar het ja-woord gaven. Vooral Sven heeft het daar moeilijk mee: 'We wisten alle twee al wat er ging beslist worden, maar ik had echt in mijn hoofd ‘nog tien dagen en dan kunnen we gewoon op een heel open, constructieve manier zeggen wat er volgens ons is fout gegaan, hoe we het beleefd hebben.’ En die kans heb ik nu gewoon niet gekregen.' Hoewel bij Veerle een enorme last van haar schouders valt, heeft ze toch ook begrip voor haar ex-partner: 'Ik vond het echt jammer voor Sven want hij was echt bereid om tot de laatste minuut door te gaan.'

En daarom zijn Veerle en Sven er dus al niet meer bij tijdens het tweede ontmoetingsmoment in Kasteel Ten Torre. Hoe het de drie andere koppels vergaat op het workshop-weekend is volgende week te zien in aflevering 9 van 'Blind Getrouwd' op zondag 11 april om 19.55 uur bij VTM.