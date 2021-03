Vervolg 'Château Planckaert' in mei op Eén. Al zal niet iedereen terugkeren...

'Château Planckaert' keert nog dit voorjaar terug op Eén. De familie Planckaert bouwt vastberaden verder aan hun Franse droom. Al zal niet iedereen uit het eerste seizoen opnieuw van de partij zijn...

Het is over en uit tussen Junior Planckaert en Shana. Dat meldt Het Nieuwsblad. In het eerste seizoen werd Shana nog vol trots voorgesteld aan de familie. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens de grote lockdown van 2020. Amper een jaar later is de relatie over.



Maar Junior heeft niet veel tijd om te treuren. Samen met de andere Planckaert-mannen trekt hij in het nieuwe seizoen opnieuw naar het kasteel om het verder te renoveren. Ondertussen treffen de vrouwen alle voorbereidingen voor hun toekomstige verhuis. Zo zoeken ze een oplossing voor het runnen van hun chambre’d hotes en de studies van de kinderen. Ook op persoonlijk vlak staat er heel wat op til. Zo jagen Devon en Mageno hun koersdromen na en probeert Junior zijn race ambities waar te maken.

Wie niet genoeg krijgt van de familie Planckaert kan in afwachting van het nieuwe seizoen trouwens ook terecht bij VTMGOLD. De nieuwe VTM-zender brengt de originele realitysoap 'De Planckaerts' opnieuw op het scherm. Ideaal voor de woeilige maar mooie voorgeschiedenis van de familie wil leren kennen.

De Planckaerts op tv Pater familias Eddy heeft zijn handen meer dan vol: hij speelt herder in een kerststal, bezoekt een mogelijke klant, houdt een taartgevecht met Stephanie én voert een gesprek over condooms. De handrem van Eddy's wagen is stuk. Gelukkig komt Francesco de auto maken. Wanneer er ook nog een probleem blijkt te zijn met de stroom, doet de kapotte wagen dienst als generator. Pater familias Eddy heeft zijn handen meer dan vol: hij speelt herder in een kerststal, bezoekt een mogelijke klant, houdt een taartgevecht met Stephanie én voert een gesprek over condooms. De Planckaerts zijn in feeststemming want de doop van Jade, de dochter van Eddy's achternicht, staat op het programma. De feestelijkheden starten echter in mineur wanneer Francesco autopech krijgt. De familie maakt zich op voor het nieuwjaarsontbijt bij de familie in Vlaanderen. De sfeer zit er meteen goed in: Junior leest zijn nieuwjaarsbrief voor en Eddy betast de borsten van zijn zus Vera.



