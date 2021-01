Verrassing in 'Big Brother'! Kandidaat stapt vrijwillig op: 'Er valt hier niets te beleven!'

Foto: VIER © SBS Belgium 2021

Eindelijk wat opschudding in het 'Big Brother'-huis. En van de bewoners trok vanmorgen vrijwillig de deur dicht van het tv-huis in Amsterdam. 'Ik ben het beu om 23 uur per dag hier te zitten niksen', klonk het!

En zo verliest 'Big Brother' zijn opvallendste kandidaat. De Nederlander Theo Sijtzema was het avontuur na 10 dagen beu. Gisteren gaf hij in de dagboekkamer al aan dat hij er mee wou stoppen: 'Ik ben het beu om 23 uur per dag hier te zitten niksen. Eén uur opdracht per dag, voor de rest valt hier niets te beleven', klonk het harde verdict van de luidruchtige Theo. Ongetwijfeld zal ook meespelen dat Theo eerder die dag de eerste officiële waarschuwing kreeg voor zijn gedrag. Een ongepaste lapdance én het veelvuldig vloeken en beledigen waren er voor 'Big Brother' teveel aan.



Even voor 10 uur vanmorgen heeft Theo dan ook het huis verlaten. Of dit ook gevolgen heeft voor de geplande exit is nog niet bekend. Els en René werden genomineerd door hun medebewoners. Of één van hen nu ook moet vertrekken zal duidelijk worden in de liveshow van vanavond om 21.30 uur op VIER.



Lees ook: