Verrassende nummer 1 in de '80s Top 880' van Nostalgie

Vrijdag was een spannende dag bij Nostalgie. Met de finale van de '80s Top 880' waar zovele luisteraars reikhalzend naar uitkeken. En met een ochtendploeg die omwille van corona in quarantaine moest.

De laatste dag van de 80s werd dus niet zoals gepland ingezet door Herbert & Astrid, maar door Nathalie Deporte.

De grote muziekacties bij Nostalgie zitten duidelijk in de lift: recordcijfers voor online luisteren en interacties én bijna 14.000 stemmen voor het samenstellen van de '80s Top 880'. Dat resulteerde ook in een nieuwe nummer één. De 10 best scorende 80s-classics hoorde je vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur.

7 plekjes voor Whitney Houston, Bruce Springsteen, Bryan Adams en Tina Turner. 8 noteringen voor David Bowie en Duran Duran. 10 voor U2 en Simple Minds. 11 voor Prince en Phil Collins. 13 voor Madonna en Michael Jackson en zelfs 16 voor George Michael (waarvan 8 met Wham!). Maar dé ereplaats gaat naar 'Africa' van Toto uit 1982, zij stoten Bryan Adams met 'Summer of '69' van de troon. Een verrassende winnaar na een verrassende en bijzonder straffe 80s-actie.

De volledige top tien vind je hier.



De hoogste Belgische noteringen gaan naar Clouseau, Technotronic en Soulsister.

Zendermanager Tina Van den Meersschaut: 'In de aanloop naar onze '80s Top 880' merkten we al dat onze luisteraars helemaal mee waren. Onze Play Back the 80s filmpjes werden massaal geliked en gedeeld. We werden overdonderd met positieve reacties op de speciale nieuwsuitzendingen van Dirk Sterkx en Sigrid Spruyt, de moppentrommel bij Bjorn, de TikTok-moves van onze DJ's. Deze 8 dagen waren Top en ze zijn voorbijgevlogen en dat smaakt naar meer!'

Zeer binnenkort pakt Nostalgie alweer uit met een grote muziekactie.

Wie de komende dagen heimwee heeft naar de 80s Top 880 kan afstemmen op het Nostalgie Extra 80s kanaal.