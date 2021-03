Verrassende comeback: Louise keert terug in 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Twee jaar geleden vertrok ze met de noorderzon op een spannende wereldreis, maar binnenkort staat Louise Van den Bossche terug met beide voeten in het echte leven. Het populaire personage uit 'Familie' keert terug en wordt voortaan vertolkt door nieuwkomer Charlotte Sieben.

Charlotte studeert journalistiek, maar wilde altijd al actrice worden. Ze volgde een opleiding aan het Lemmensinstituut en startte een bachelor drama aan het Luca in Leuven. Na een gastrol in de fictiereeks 'Professor T.' heeft ze met Familie haar eerste grote tv-rol te pakken. Charlotte neemt de rol van Louise over van Sarah-Lynn Clerckx, die in 2018 uit 'Familie' stapte om zich toe te leggen op haar studies en op nieuwe uitdagingen.

Charlotte heeft er haar eerste draaidag bij 'Familie' al opzitten en verschijnt nog in de loop van dit voorjaar op het scherm. Al verloopt de terugkeer van Louise niet zonder slag of stoot. Ze laat haar vader Peter (Gunther Levi) weten dat ze na een laatste tussenstop van enkele dagen in Italië naar huis komt. Maar door een onverwachte wending dreigt haar terugkeer toch iets anders te lopen dan verwacht.

Charlotte Sieben: 'Met deze rol in 'Familie' zie ik een grote droom uit mijn kindertijd uitkomen. Ik heb Louise altijd een tof personage gevonden. Dat ik haar nu zelf mag spelen is echt een unieke kans. Al begrijp ik dat het voor de kijkers even wennen zal zijn. Louise heeft tijdens haar wereldreis één en ander meegemaakt en dat heeft haar veranderd. Ze weet wat ze wil en staat zelfbewust in het leven. Een grote en bijzonder leuke uitdaging voor mij om te spelen. Ik hoop dat de 'Familie'-kijkers even blij gaan zijn met haar terugkeer als ik (lacht).'

Hoe de wereldreis van Louise is verlopen, kunnen de 'Familie'-kijkers achterhalen in Dwaalspoor, het tweede deel in de reeks 'Familie'-boeken. Dwaalspoor vertelt de belevenissen van Louise tijdens haar reis rond de wereld, een verhaallijn die exclusief in het boek wordt belicht. Het tweede 'Familie'-boek verschijnt op 21 mei 2021. Op 9 april wordt de boekenreeks afgetrapt met het eerste boek Gevangen, waarin het verhaal van Marie Rose (Martine Jonckheere) in de gevangenis centraal staat.