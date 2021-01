Veronique De Kock, Ann Van Elsen, Celine Van Ouytsel en andere collega-missen openen eigen callcenter in 'Missie Callcenter'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Een alledaagse vraag, een persoonlijk dilemma of een kleine ergernis. Welkom bij 'Missie Callcenter', een uniek belcentrum waar bellers hun verhaal kunnen delen en waar de telefoonlijnen bemand worden door missen met een missie.

Veronique De Kock, Ann Van Elsen, Dina Tersago, Celine Van Ouytsel, Anne De Baetzelier, Virginie Claes, Joke Van De Velde, Justine De Jonckheere, Eveline Hoste, Ellen Petri, Lenty Frans, Nele Somers, Cilou Annys en Angelina Flor Pua laten geen enkel onderwerp van bellers onbesproken en gooien alles in de strijd om 2021 met een goed gevoel te starten. De missen bewandelden elk een eigen professioneel pad en delen hun persoonlijke ervaringen om hun gesprekspartners door elke situatie te loodsen. Met de nodige humor, eerlijkheid en empathie.

Veronique De Kock: 'Als team van missen wisten we nooit wie er aan de andere kant van de telefoon hing of met welke dilemma’s, verhalen of vragen we te maken zouden krijgen. Het was dus echt à la minute reageren. We hebben alleszins geen enkel onderwerp onbesproken gelaten, zo wou een vrouw weten of haar man naar porno kijkt en hoe ze dat kon achterhalen, heb ik een man van 40 gesproken met een hele hoge stem die tips wou om stoerder naar buiten te komen en vroeg iemand me hoe belangrijk make-up voor mij is. We hadden ook niet altijd het pasklare antwoord, het was vooral onze bedoeling om het nieuwe jaar rooskleuriger in te zetten.'

Ann Van Elsen: 'Ik vond het gewoon fijn om elkaar nog eens terug te zien na al die tijd en te ontdekken wie waar zoal mee bezig is tegenwoordig. Dat we allemaal miss geweest zijn schept een band, maar het was ook tof om te ontdekken hoe verschillend we allemaal zijn. Bij elk telefoontje leerden we iemand nieuw kennen met een ander verhaal of een andere vraag. En die openheid van onze bellers zorgde vaak voor enkele grappige bekentenissen langs onze kant van de lijn (knipoog).'

Bekijk hier de eerste beelden van 'Missie Callcenter':

'Missie Callcenter' geeft mensen met een vraag, verhaal of dilemma de kans om advies te krijgen van Vlaanderens mooisten. Tijdens de telefoontjes luisteren de andere missen mee en kunnen zij ook op elk moment inpikken. 'Ik was verbaasd over hoe gevarieerd en grappig het advies van de anderen vaak was. Soms waren we het volledig met elkaar eens, maar soms ook niet en dat maakte het net zo interessant', vertelt Celine Van Ouytsel.

'Missie Callcenter', dinsdag 19 en donderdag 21 januari om 21.40 uur bij VTM 2.