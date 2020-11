Veertien kinderzenders vieren met #SayHi de Europese Vriendschapsdag

Ketnet bracht donderdag warmte en verbondenheid naar de huiskamers in Vlaanderen Ún in 13 andere landen. Om 12 uur werd er in niet minder dan 14 landen gelijktijdig gedanst en gezongen voor vriendschap.

En dit op hetzelfde lied in de eigen taal. Zo weerklinkt het themalied Samen Supersterk onder meer in het Noors, Hongaars én Japans. Met de actie #SayHi wil Ketnet kinderen een positief verhaal brengen over vriendschap en het belang ervan.

Ketnet wil kinderen met elkaar verbinden, en nu meer dan ooit. Kinderen moeten door de verlengde herfstvakantie hun vriendjes nog langer missen, ze moeten afstand bewaren en heel wat sociale activiteiten vallen weg. Samen met NRK (Noorwegen) nam Ketnet het initiatief voor deze actie. De afgelopen weken riepen de Ketnet-wrappers op om vriendschap te vieren. Door de verlenging van de herfstvakantie werden Ketnetters opgeroepen om veilig thuis, in hun eigen bubbel, te dansen en te zingen voor vriendschap op het nummer 'Samen Supersterk'. Dat leverde heel wat hartverwarmende beelden op.

#SayHi is een samenwerking van de EBU tussen Ketnet, CR (Tsjechië), GPB (Georgië), Kika/ ZDF (Duitsland), MTVA (Hongarije), Rai (Italië), NHK (Japan), RTK (Kosovo), LRT (Litouwen), NRK (Noorwegen), RTVSLO (Slovenië), RTVE (Spanje) en ORF (Oostenrijk).