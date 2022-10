Veel tips en tricks tijdens de grote Radio2 Energiedag

Waar gaat het in hemelsnaam naartoe met de energieprijzen? En hoe kunnen we als gewone Vlaming het hoofd boven water houden? Zelf de prijzen verlagen, kun je als consument helaas niet. Maar je kunt wel proberen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken.

Daarom verzamelde Radio2 de hele dag tips en tricks om te besparen. Luisteraars inspireerden elkaar volop en deelden hoe zij het aanpakken. En Radio2 zocht uit of bespaartips echt zoveel geld kunnen opleveren. Het werd een boeiende Radio2 Energiedag.

Goeie raad van specialisten en ervaringsdeskundigen

Van 8.00 tot 18.00 uur was energie de rode draad op Radio2. Zo vroeg 'De Inspecteur' uitleg aan Test Aankoop over hoe je een variabel energietarief berekent. Verder zocht Sven Pichal de hele dag lang naar de energiezuinigste manier om dingen te doen. Zo ontdekte hij onder andere dit:

- Je kookt water beter in de waterkoker dan in de microgolfoven of op het gasvuur. Zo verbruik je minder.

- Vergeet de oven, de pan of de frietketel: fishsticks bak je het voordeligst in de airfryer.

- En het is nog altijd goedkoper om thuis een serie te streamen terwijl de verwarming opstaat, dan om op café te gaan. Zeker als je die verwarming een graadje lager zet en gezellig onder een fleecedeken kruipt.

Wat doe jij zelf om energie te besparen en zuiniger te leven? Over welke goedkopere energiebronnen ben jij enthousiast? Tegen welke problemen loop jij aan en met welke vragen zit jij? De hele dag stroomden via de app en sociale media van Radio2 berichten binnen. De Vlaming is duidelijk creatief op zoek naar manieren om minder energie te verbruiken. En kleine greep uit de tips van luisteraars:

- Christine Stevens uit Wielsbeke kent een handig trucje voor in de keuken: 'Als het water voor de pasta goed kookt, zet ik het vuur af en laat dan de pasta gewoon verder zwellen met het deksel op de pot. Dat lukt perfect!'

- Korter douchen kan dankzij de tip van luisteraar Kim: 'Ik zoek een liedje dat 4 minuten duurt, lang genoeg om me te wassen. Zo hou ik mijn douchetijd al zingend in de gaten.'

- Een logische, maar efficiënte tip van Ben Seghers uit Lede: 'Ik heb mijn hobbyruimte naar een kleinere kamer verhuisd. Zo hoef ik niet de hele benedenverdieping te verwarmen.'

- En dé gouden raad: 'Kom vaker met je familie en vrienden samen! Dan hoeft de verwarming maar op één plek te branden. En het is ook nog eens heel gezellig! Meteen ook een beetje een compensatie voor het gemis tijdens de coronaperiode.'

Alle besparingtips van vandaag worden toegevoegd aan het vele advies dat al op radio2.be staat.

Nog meer aandacht voor de energiecrisis op Radio2

Met initiatieven als de Radio2 Energiedag toont VRT haar unieke, publieke meerwaarde. De hoge energieprijzen raken ons allemaal. VRT helpt door te informeren, te inspireren en te verbinden. Samen op zoek naar oplossingen. Onlangs deed Radio2 nog een regionale rondvraag bij alle burgemeesters uit Vlaanderen en Brussel en polste hoe zij de energiecrisis aanpakken.

Volgende week houdt 'De Inspecteur' een themaweek over gas. Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober focust Sven Pichal vijf dagen lang op de gasproblematiek en de torenhoge prijzen. Hij zoekt naar oplossingen en alternatieven, praat met specialisten en ervaringsdeskundigen en helpt waar hij kan. Waarom moeten we van het gas af? Wat zijn de alternatieven en zijn die wel voor iedereen haalbaar? En wat moet dat allemaal kosten?