Veel nieuwe Vlaamse fictie op komst

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) heeft zich deze week gebogen over een aantal nieuwe fictieprojecten bij onze Vlaamse zenders. Er werden heel wat projecten ingediend die in aanmerking komen voor financiŽle steun.

Vooral VTM lijkt ambitieus in te zetten op fictie van eigen bodem. En daar zit het succes van het streamingplatform VTM GO én de aangekondigde 'Vlaamse Netflix' ongetwijfeld voor iets tussen. Zo werkt de zender aan 'Dani' (werktitel) over het leven van Vaya Con Dios-zangeres Dani Klein. Het scenario wordt momenteel geschreven door onder anderen Veerle Baetens en Robin Pront ('D'Ardennen'). Jonas Van Geel is druk bezig met 'Moresnet'. Wat dat precies wordt, is niet bekend. Acteur Dimitri Verhulst schrijft aan 'Sylvia Kristel', een serie rond de overleden Nederlandse actrice. En daarnaast zit bij VTM ook 'Kartel BXL' in de pijplijn. Die serie speelt zich af in het Brussel van de jaren '70, bij het pas opgerichte Nationaal Drugsbureau, onder leiding van rijkswachter Leon François. Die valt uiteindelijk zelf voor de verlokkingen van de drugstrafiek.

Ook VIER heeft fictieplannen. 'F**k You Very, Very Much' waarin Frances Lefebure de hoofdrol zal spelen. De reeks wordt omschreven als 'een eigenzinnige comedyserie over jezelf terugvinden ten tijde van Tinder, Trump en tofu.' Het VAF kende de reeks voor 650.000 euro financiële steun toe. De opnames zouden nog dit voorjaar starten. Jonas Govaerts en Bert Scholiers tekenen voor de regie.

De VRT heeft twee fictieprojecten uitgewerkt. Eyeworks werkt voor de openbare omroep aan '1985'. Productiehuis Haptic tekent voor 'Beren op de Zuidpool'.

Liefhebbers van Vlaamse fictie kunnen dus nog héél lang duimen en vingers aflikken.

